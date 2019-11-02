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Demokrat başkan aday adaylarından Beto O'Rourke yarışı bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 03:52 | Son Güncelleme

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimleri için yarışan eski Teksas temsilcisi Beto O'Rourke Demokrat başkan aday adaylığından çekildi

Demokrat başkan aday adaylarından Beto O'Rourke, 2020'deki başkanlık seçimleri yarışından çekildiğini açıkladı.

Teksas'tan eski Kongre üyesi olan O'Rourke, Demokrat başkan aday adaylığından çekildiğini Twitter hesabından duyurdu.

O'Rourke, ''Bizim kampanyamız her zaman net bir şekilde görmek, dürüst konuşmak ve kararlı davranmak oldu ve bu yüzden ülkeye hizmetime aday olarak devam etmeyeceğim.'' mesajını paylaştı.

Kendisine ve kampanyasına destek verenlere teşekkür eden O'Rourke, bundan sonra ''salgın'' olarak değerlendirdiği ABD'deki silahlı saldırılar konusundaki silah yasası ve ırkçılık ile iklim değişikliği gibi alanlarda mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Eyvah! Beto yarıştan çekildi oysa ki başkan olmak için doğduğunu söylemişti. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Demokratlar arasında en popüler isim olarak eski Başkan Yardımcısı Joe Biden öne çıkıyor ancak anketler Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor.

Biden ve Warren'ı takip eden Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ise geçirdiği kalp krizi ve sağlık sorunları nedeniyle ivme kaybettiği yorumları yapılıyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında olduğu Demokrat 9 aday adayı başkanlık yarışından çekililirken 17 aday ise hala kampanyasını sürdürüyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.

Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan 3 Cumhuriyetçi'nin de herhangi bir şansının olmayacağı belirtiliyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
2020 başkanlık seçimleri ABD Beto O'Rourke

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