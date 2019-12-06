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Demokrat başkan adaylarından Bloomberg, "seçimleri satın almaya çalıştığı" iddialarına yanıt verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 23:07 | Son Güncelleme

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg: - "Ben hiçbir şey satın almıyorum. Onların yaptığı şeyin aynısını sadece kendi paramı kullanarak yapıyorum" - "Onlar, başkalarının parasını kullanıyor ve parayı verenler de onlardan bir şeyler bekliyor. Bir beklentisi olmadan kimse size para vermez. Ben satın alınmak istemiyorum"

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, seçimleri satın almaya çalıştığı yönündeki iddialara ilişkin, "Ben hiçbir şey satın almıyorum. Onların yaptığı şeyin aynısını sadece kendi paramı kullanarak yapıyorum. Onlar, başkalarının parasını kullanıyor ve parayı verenler de onlardan bir şeyler bekliyor. Bir beklentisi olmadan kimse size para vermez. Ben satın alınmak istemiyorum." dedi.

Bloomberg, Amerikan CBS televizyonunda demokrat rakiplerinin kendisine yönelik seçimleri satın almak istediği iddialarına yanıt verdi.

Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders gibi liberal Demokrat aday adaylarının kendisi hakkındaki söz konusun iddiaları sorulan Bloomberg, şunları söyledi:

"Ben hiçbir şey satın almıyorum. Onların yaptığı şeyin aynısını sadece kendi paramı kullanarak yapıyorum. Onlar, başkalarının parasını kullanıyor ve parayı verenler de onlardan bir şeyler bekliyor. Bir beklentisi olmadan kimse size para vermez. Ben satın alınmak istemiyorum."

Bloomberg, zengin bir aileden gelmediğini, hayata avantajlı başlamadığını ve çalışarak kurduğu şirketin olağanüstü bir başarıya ulaşmasını sağladığını söyleyerek, "Bunun nesi yanlış? Beni eleştiriyorlar. Kendilerinin de böyle bir şansı vardı. Neden yapmadılar. Gidip para kazanabilirlerdi. Kendi paralarının ne kadarını seçim kampanyasına harcıyorlar?" diye konuştu.

- Bloomberg, şimdiye kadar 59 milyon dolar harcadı

Elizabeth Warren, Bloomberg'i seçimleri satın almakla suçlamış, Bernie Sanders ise Bloomberg'in milyarlarını yat, lüks bir araba satın almak yerine ABD'yi satın almak için harcadığını" iddia etmişti.

Bloomberg, başkanlık yarışına katılan en son demokrat aday adayı oldu.

ABD medyasındaki haberlere göre, Bloomberg, kısa süre önce girdiği başkanlık yarışı için şimdiye kadar 59 milyon dolar harcadı.

Demokrat aday adaylarından şimdiye kadar 13 kişi başkanlık yarışından çekildi, 15 aday adayı ise seçim kampanyasına devam ediyor.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat aday adayları arasındaki popülerliğini sürdürüyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı ancak eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford daha sonra yarıştan çekildi.

Trump'a karşı kendi partisinden aday adayı olanlar arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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ABD 2020 Başkanlık seçimleri ABD başkan aday adaylarından Bernie Sanders Elizabeth Warren Michael Bloomberg

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