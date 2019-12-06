Demokrat başkan adaylarından Bloomberg, "seçimleri satın almaya çalıştığı" iddialarına yanıt verdi

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, seçimleri satın almaya çalıştığı yönündeki iddialara ilişkin, "Ben hiçbir şey satın almıyorum. Onların yaptığı şeyin aynısını sadece kendi paramı kullanarak yapıyorum. Onlar, başkalarının parasını kullanıyor ve parayı verenler de onlardan bir şeyler bekliyor. Bir beklentisi olmadan kimse size para vermez. Ben satın alınmak istemiyorum." dedi.

Bloomberg, Amerikan CBS televizyonunda demokrat rakiplerinin kendisine yönelik seçimleri satın almak istediği iddialarına yanıt verdi.

Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders gibi liberal Demokrat aday adaylarının kendisi hakkındaki söz konusun iddiaları sorulan Bloomberg, şunları söyledi:

"Ben hiçbir şey satın almıyorum. Onların yaptığı şeyin aynısını sadece kendi paramı kullanarak yapıyorum. Onlar, başkalarının parasını kullanıyor ve parayı verenler de onlardan bir şeyler bekliyor. Bir beklentisi olmadan kimse size para vermez. Ben satın alınmak istemiyorum."