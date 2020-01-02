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  4. Demokrat Julian Castro Seçim Yarışından Çekildi 

Demokrat Julian Castro Seçim Yarışından Çekildi 

02.01.2020 19:03 | Son Güncelleme

Obama kabinesinin en genç üyesi, eski Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanı Julian Castro, Demokrat Parti’nin 2020 Başkanlık seçimi aday adaylığı yarışından çekildiğini açıkladı

Demokrat Julian Castro Seçim Yarışından Çekildi 

Obama kabinesinin en genç üyesi, eski Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanı Julian Castro, Demokrat Parti’nin 2020 Başkanlık seçimi aday adaylığı yarışından çekildiğini açıkladı.

Yayınladığı veda videosunda Castro, seçim kampanyasıyla gurur duyduğunu, bu süreçte Latin Amerika kökenlilerin yaşadığı sorunlara dikkat çektiklerini, zor durumdakilerin hakkını savunduklarını ve unutulanların sesi olduklarını söyledi.

Castro, “Bu kampanyadan ilham alan herkese ve özellikle gençlere sesleniyorum, hayalleriniz için çalışmayı bırakmayın ve inandığınız şey için savaşın. Bir gün kazanacağız!” ifadelerini kullandı.

Julian Castro Ocak ayında partisinin 2020 başkanlık seçimi adaylarından biri olacağını ilan etmişti. Ancak anketlerde oy oranı yalnızca yüzde 1 civarında olan Castro kampanyası için gerekli oranda bağışı da toplayamadı. Meksikalı bir göçmenin torunu olan Castro, yarıştaki tek Latin adaydı. 45 yaşındaki Castro ayrıca yarışın en genç isimlerindendi.

Castro kampanyası sırasında yalnızca Latin kökenlileri ilgilendiren sorunlara parmak basmadı. Kampanyasının ilk durağı Porto Rico’da polis kurşunuyla ölen siyah vatandaşlara değindi ve sahada Başkan Donald Trump’ın azledilmesi çağrısını yapan ilk aday oldu.

Castro bir diğer Teksaslı aday, eski temsilciler meclisi üyesi Beto O’Rourke ve Indiana eyaleti South Bend kenti eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg’in gölgesinde kaldı.

Demokrat Parti’nin seçimdeki en iddialı adaylarından Obama’nın Başkan Yardımcısı 76 yaşındaki Joe Biden’a yaşı nedeniyle yüklenmesi ise Castro’nun Kongre’de kendisini destekleyen önemli bazı isimleri kaybetmesine neden oldu.

Henüz 34 yaşındayken ülkenin yedinci en büyük kenti San Antonio’nun belediye başkanı seçilen Castro, Demokrat Parti’nin yükselen yıldızları arasındaydı.

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