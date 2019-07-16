HABER

Demokrat kadın vekillerden Trump'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 06:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı 4 Demokrat kadın vekil, ortak bir basın toplantısıyla Trump'a yanıt verdi - Trump'ı "ırkçılıkla" suçlayan vekiller, ABD Başkanı'nın anayasayı açıkça ihlal ettiğini savundu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı 4 Demokrat kadın vekil, ortak bir açıklama yaparak, Trump'ın anayasayı açıkça ihlal ettiğini savundu.

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman Demokrat kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra diğer iki kadın üye Alexandria Ocassia Cortez ve Ayanna Pressley, ortak bir basın açıklamasıyla Trump'a yanıt verdi.

ABD Başkanı'nın "ırkçı" olarak nitelendirilen eleştirisine maruz kalan kadın vekiller, Trump'ın Amerikan Anayasası'nı açıkça ihlal ettiğini ve azledilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın "geldikleri ülkelere geri dönsünler" şeklindeki ifadesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Omar, "Trump açıkça beyaz ırkçıların ajandasını savunuyor ve bunlar açıkça ırkçı saldırılardır. Böyle bir başkan azledilmelidir." ifadesini kullandı.

Trump'ın bu tür açıklamalarla ABD'nin asıl sorunlarından dikkatleri başka yönlere çektiğini savunan Pressley ise bu "kışkırtmaları" kabul etmeyeceklerini vurguladı.

- Pelosi'den, Trump'a mektup

Öte yandan, Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Trump'a gönderdiği bir mektupla Başkan'ın kullandığı dilin kesinlikle kabul edilemeyeceğine işaret etti.

Pelosi, "Temsilciler Meclisi Başkan'ın göçmenlerle ilgili bu şekilde bir dil kullanmasına izin vermeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Tump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat Kongre üyeleri Omar, Tlaib, Ocasio-Cortez ve Pressley'i "progresif demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirmiş ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler." ifadesini kullanmıştı.

Bu kişilerin ABD'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, "Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar." paylaşımında bulunmuştu.

Trump'ın iddia ettiğinin aksine Omar hariç diğer 3 vekilin ABD doğumlu olduğu biliniyor.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
İstanbul'da sela eşliğinde dolunayİstanbul'da sela eşliğinde dolunay
İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İlhan Omar Rashida Tlaib

En Çok Okunan Haberler

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi

4 aile evlerinden tahliye edildi!

İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

Tuzla'da takla atan araç duvara çarptı!

Tuzla'da takla atan araç duvara çarptı!

E-5'te feci ölüm! Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Gece yarısı acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.