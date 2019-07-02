Demokrat Kongre Üyeleri: ‘Göçmen Tesislerindeki Durum Korkunç’

Aralarında Temsilciler Meclisi’nin yeni üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez ve Rashida Tlaib gibi isimlerin de olduğu Demokrat Kongre üyeleri içinden bir grup, Teksas eyaletinin El Paso kentinde göçmenlerin tutulduğu ana tesis ile Clint kasabasındaki başka bir tesise ziyarette bulundu.

Hükümetin iç denetim kurumlarından biri Mayıs ayında Teksas’taki tesislerin koşullarını eleştiren bir rapor yayımlamıştı. Ziyaret bu raporun ardından düzenlendi.

Ocasio-Cortez, Twitter’dan yazdığı mesajda kaldıkları odalarda kadınlarla yaptığı konuşmalar sonucunda durumun “korkunç” olduğu yorumunu yaptı. Ocasio-Cortez, kadınların sınır güvenlik görevlileriyle psikolojik savaş içine itildiklerini ve tuvaletlerden su içmek zorunda bırakıldıklarını söyledi.

Ziyaretin ardından Kongre üyeleri kadınların suların olmadığı odalarda tutulduğunu, beton yerlerde uyku tulumu içinde yatmak zorunda kaldıklarını ve ailelerin çocuklarından ayrı tutulduğunu anlattı. Massachusetts temsilcisi Joseph P. Kennedy tesisi ‘‘Hapishaneye benziyor’’ diye tanımladı ve güvenlik güçlerinin de göçmenlere ‘‘sanki hapisteymişler gibi’’ muamele ettiklerini söyledi.