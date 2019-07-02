Demokrat Kongre Üyeleri: ‘Göçmen Tesislerindeki Durum Korkunç’

Aralarında Temsilciler Meclisi’nin yeni üyeleri Alexandria Ocasio-Cortez ve Rashida Tlaib gibi isimlerin de olduğu Demokrat Kongre üyeleri içinden bir grup, Teksas eyaletinin El Paso kentinde göçmenlerin tutulduğu ana tesis ile Clint kasabasındaki başka bir tesise ziyarette bulundu.
Hükümetin iç denetim kurumlarından biri Mayıs ayında Teksas’taki tesislerin koşullarını eleştiren bir rapor yayımlamıştı. Ziyaret bu raporun ardından düzenlendi.
Ocasio-Cortez, Twitter’dan yazdığı mesajda kaldıkları odalarda kadınlarla yaptığı konuşmalar sonucunda durumun “korkunç” olduğu yorumunu yaptı. Ocasio-Cortez, kadınların sınır güvenlik görevlileriyle psikolojik savaş içine itildiklerini ve tuvaletlerden su içmek zorunda bırakıldıklarını söyledi.
Ziyaretin ardından Kongre üyeleri kadınların suların olmadığı odalarda tutulduğunu, beton yerlerde uyku tulumu içinde yatmak zorunda kaldıklarını ve ailelerin çocuklarından ayrı tutulduğunu anlattı. Massachusetts temsilcisi Joseph P. Kennedy tesisi ‘‘Hapishaneye benziyor’’ diye tanımladı ve güvenlik güçlerinin de göçmenlere ‘‘sanki hapisteymişler gibi’’ muamele ettiklerini söyledi.
California’dan Demokrat Kongre üyesi Judy Chu, gördüğü manzarayı şöyle anlattı: “Bir hücrede, 15 kadının gözlerinden yaşlar akarak çocuklarından ayrılma hikayelerini anlatmasını, 50 gün boyunca temiz suları olmadan orada tutulan ve ne zaman çıkacaklarını bilmeyen bu kadınların durumunu asla unutmayacağım.”
Chu, kadınlardan birinin epilepsi hastası olduğunu ancak kendisine ilaç verilmediğini söylediğini de anlattı.
Öte yandan Demokrat Kongre üyelerinin ziyareti öncesinde bölgede toplanan Trump yanlısı göstericiler ırkçı sloganlarla Demokratlar’ı hedef aldı.
Sınır Devriye çalışanlarından saldırgan içerikli Facebook grubu
Kar amacı gütmeyen ProPublica internet sitesinin haberiyse Sınır Devriye biriminin eski ve yeni üyelerine ait özel bir Facebook grubunda göçmenlere yönelik rencide edici ve saldırgan içeriklerin yer aldığını ortaya çıkardı.
Bunlar arasında göçmen ölümleriyle dalga geçen iletiler ve Ocasio-Cortez’i hedef alan bazıları cinsel içerikli yorumlar da var.
Reuters haber ajansı henüz haberi doğrulamadı. Ancak Ocasio-Cortez, ProPublica’nın haberine Twitter’dan verdiği yanıtta “Bu birkaç çürük yumurta meselesi değil. Bu şiddet kültürü” ifadelerini kullandı.
Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi ise yaptığı açıklamada Facebook grubunu kınadı ve birimin bazı çalışanlarının grubun üyesi olabileceğini doğruladı.
Gümrük ve Sınır Koruma yetkililerinden Matthew Klein, Facebook grubunu rahatsız edici olarak tanımladı ve kurumun davranış kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
ProPublica tarafından alınan Facebook grubunun ekran görüntüsüne göre grubun 9 bin 500 üyesi var.
Sınır Devriyesi Başkanı Carla Provost ise “Bu iletiler tamamen kabul edilemez ve çalışanlarımızdan beklediğim onur ve ahlaka aykırı” dedi. Provost çalışma standartlarını ihlal edenlerin eylemlerinden sorumlu tutulacaklarını da söyledi.
Son olarak İç Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki denetim birimi göçmenlerin tutulduğu gözaltı tesislerinde bozuk yemekler, küflü ve bakımsız tuvaletlerle çeşitli uygulamaların gözaltındakilerin haklarını ihlal edebilecek nitelikte olduğunu bildirmişti.
Raporda iki tesisin sıradan tutukluları ceza olarak diğerlerinden ayırarak özel birimlerde tuttuklarına, bir tesiste tutukluların üzerinin çıplak olarak arandığına yer verilmişti.
Haziran ayında göç avukatları Teksas’ın Clint kasabasında başka bir göçmen merkezinde yüzlerce çocuğun karşı karşıya kaldığı olumsuz koşullara dikkat çekmişti.
“Sınırda gözaltına alınanlar son on yılın en yüksek seviyesinde”
ABD Başkanı Donald Trump yasadışı göçle mücadeleyi hem 2016 hem de 2020 seçim kampanyalarının odak noktası haline getiriyor. Ancak Trump yönetiminin baskıcı politikalarına rağmen çoğu Orta Amerikalı olan göçmenler ABD-Meksika sınırına akın etmeye devam ediyor. Göç merkezlerinin kaynakları bu kişileri barındırmaya ve onlara iyi koşullar sunmaya yetmiyor.
Sınırda gözaltına alınanların sayısı Mayıs ayında 132 binle son on yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Trump yönetiminin Sıfır Tolerans uygulamasıyla sınırda çocukları ailelerinden ayırması ülke genelinde büyük tepkiye yol açınca bu uygulamadan geri adım atılmıştı. Yönetim artık çocukların ailelerinden ayrılması uygulamasının ancak durumun çocuk için risk teşkil etmesi halinde yapıldığını belirtiyor.
Sınır Devriye’nin ülke genelinde 21 bin 500 olması gereken çalışan sayısı şu an için 19 bin. Yetkililer işe alımları sürdürdüklerini ancak yeterli sayıya bir türlü ulaşamadıklarını söylüyor.
Sınır Devriyesi Başkanı Provost Mayıs ayında yaptığı açıklamada ekibinin aldıkları kolluk gücü eğitiminin yerine çocuk bakımı, sağlık çalışanı, otobüs şoförü ve gıda dağıtım görevlisi gibi çalışmak zorunda kaldıklarından şikayet etmişti.
Basında yer alan haberlere göre Sınır Devriye görevlilerinin bu durumu onları El Paso gibi yoğun bölgelerde ahlaki problemlere sürüklüyor.
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