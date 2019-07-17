Demokrat Kongre Üyesinden Trump Hakkında ‘Azil’ Tasarısı Girişimi

Başkan Donald Trump’ın 3’ü ABD doğumlu biri de Somali kökenli olan 4 kadın Kongre üyesine “Memnun değilseniz, ülkenize dönebilirsiniz” çıkışının ardından sert tepkiler sürüyor. Demokrat Kongre üyesi Al Green Temsilciler Meclisi’nin gündemine Trump’ın azledilmesi için bir yasa tasarısı getirdi. Daha önce de Trump’ın azledilmesi için Temsilciler Meclisi’nde oylama yapılması konusunda bastıran Teksaslı Demokrat Kongre üyesi Al Green Trump’ın tartışma yaratan Twitter mesajlarının ardından bir kez daha benzer bir girişimde bulundu. Demokrat Kongre üyesinin bu hamlesi, bugüne kadarki açıklamalarında “azil” konusunda temkinli konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi bu konuya ilişkin Demokrat Parti içindeki tartışmayı yönetmeye çalışmak zorunda bıraktı. Demokrat Parti liderliği Al Green’in gündeme getirdiği tasarının inceleme için komisyona gönderilip gönderilmemesi, rafa kaldırılması ya da geçersiz kılınması konusunda oylama yapılabileceğini belirtti. Her şekilde Kongre üyeleri Trump’ın azledilmesi konusunda oylarını kayda geçirmek zorunda kalacak.

Pelosi: “Tasarıya destek vermiyorum” Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi uzun süredir ABD Başkanı Trump hakkında azil sürecinin başlatılıp başlatılmaması konusunda Demokrat Partili Kongre üyelerini dizginlemeye çalışıyor. Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komisyonu Trump’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesinde gizli işbirliği yapıp yapmadığı ve özel yetkili savcı Robert Mueller’ın konuyla ilgili soruşturmasını engelleyip engellemediği konularında soruşturma açmıştı. Kongre’de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi Al Green’in tasarısına destek verip vermediği sorusuna “Hayır desteklemiyorum. Sürpriz bir cevap mı oldu?” yanıtını verdi. Temsilciler Meclisi’nin 3 numaralı Demokrat Partili ismi olan ve Pelosi’ye yakın isimlerden James Clyburn söz konusu tasarının rafa kaldırılmasını tercih ettiğini söyledi, “Şu aşamada bunu tartışmaya hazır olduğumuzu düşünmüyorum” şeklinde konuştu. James Clyburn bunun sebeplerinden birinin Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın önümüzdeki hafta Kongre’de ifade verecek olması olduğunu sözlerine ekledi. Al Green söz konusu tasarıyı “öncelikli konu” olarak Kongre’nin dikkatine sundu. Bu Temsilciler Meclisi’nin konuyla ilgili 48 saat içinde hareket geçmesi gerektiği anlamına geliyor. Al Green benzer bir tasarıyı geçmişte ikinci kez Kongre gündemine getirmiş ancak ikisinde de o dönem Cumhuriyetçilerin kontrolunda bulunan Temsilciler Meclisi tarafından tasarı rafa kaldırılmıştı.