Demokrat Liderler: ‘Trump-Zelenskiy Görüşmesi Azil İçin Güçlü Kanıt’

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff de, Trump’ın “mafya patronu” imajı çizdiğini belirtti ve Ukrayna lideriyle görüşmesinde söylediklerinin azil için “güçlü kanıt” oluşturduğunu savundu. Pelosi de, “Kongre harekete geçmeli” vurgusunu yaptı.

Trump-Zelenskiy görüşmesinin içeriği ortaya çıkana kadar Trump hakkında azil girişimlerine direnen ancak dün bu konudaki çizgisini değiştirerek resmen azil soruşturmasının başlatıldığını açıklayan Pelosi, Trump’ın “seçimlerin bütünlüğüne ve ulusal güvenliğe zarar veren davranış içerisine girdiğini” söyledi.

“Başkanlık makamının şok edici bir suistimali”

Temsilciler Meclisi’ndeki dört komisyonun başkanı da ortak açıklama yaparak, Trump-Zelenskiy görüşmesini “başkanlık makamının çok net, tahrip edici ve şok edici bir suistimali” olarak niteledi.

Dördü de Demokrat olan komisyon başkanları, Kongre’nin, görüşmenin içeriğiyle ilgili ihbarı yapan istihbarat camiası muhbirinin şikayet mektubuna tam erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı. Başkanlar, bu konuyla ilgili kayıtların Perşembe gününe kadar teslim edilmemesi halinde Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray için celpname çıkarma tehdidinde bulundu.

Senato’daki Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer de, Senato İstihbarat Komisyonu’nun, görüşmenin deşifresinin açıklanmasının ardından Trump’ın Ukrayna konusundaki adımlarını soruşturması gerektiğini kaydetti.

“Rahatsız edici”

Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhuriyetçi senatör Mitt Romney’den geldi. Romney de, Trump-Zelenskiy görüşmesinin içeriğini “son derece rahatsız edici” olarak niteledi.

2012 başkanlık seçimlerinde eski Başkan Barack Obama’nın rakibi olan Romney, “Eğer ABD’nin başkanı yabancı bir ülkenin liderine siyasi yapıya sahip bir soruşturma yürütmesini istiyor ya da baskı yapıyorsa bu rahatsız edicidir” dedi.

