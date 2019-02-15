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Demokrat Liderlerden Acil Durum İlanına Sert Tepki

15.02.2019 21:50 | Son Güncelleme

Kongre’deki en kıdemli iki Demokrat, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırında ulusal acil durum ilanına karşı koymak için “ellerindeki tüm imkanları” kullanacaklarını açıkladı

Demokrat Liderlerden Acil Durum İlanına Sert Tepki

Kongre’deki en kıdemli iki Demokrat, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırında ulusal acil durum ilanına karşı koymak için “ellerindeki tüm imkanları” kullanacaklarını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Trump’ın ABD-Meksika sınırına duvar inşasına ödenek bulmak için Kongre’yi baypas edip ulusal acil durum ilan etme kararına sert tepki gösterdi. Pelosi ve Schumer, bu hamleye karşı “Kongre’de, mahkemelerde ve kamuoyunda” eyleme geçeceklerini belirtti.

İki Demokrat lider, Trump’ın acil durum ilanının hukuk dışı olduğunu savundu. Pelosi ve Schumer, bu yöntemin, Kongre’nin harcamaları kontrol etme yetkisini çiğneneyerek “Anayasa’yı deleceğini” kaydetti.

Beyaz Saray yetkilileri, ödeneğin bir kısmının orduya ait lojistik projelerden geleceğini açıklamıştı. Pelosi ve Schumer ise Trump’ın “ülkemizin ordusunun güvenliği” için gereken parayı kullanacağı eleştirisinde bulundu.

Trump bu tür bir düzenlemeyi Kongre’den geçmesi halinde veto edebilir.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da 15 Demokrat Senatör Trump’ın duvar projesi için hedeflemesi muhtemel ödeneklerin transferini engellemek amacıyla bir tasarı sundu. Ancak Başkan Trump’ın böyle bir düzenlemeyi Kongre’den geçmesi halinde veto etme hakkı bulunuyor.

Başkan Trump Beyaz Saray’da Meksika sınırında acil durum ilanını açıkladığı basın toplantısında, konunun yargıya taşınmasını beklediğini ancak sonunda Anayasa Mahkemesi’nde kazanacaklarını söylemişti.

New York eyaleti başsavcısı Letitia James Başkan Trump’a mahkemede meydan okuyacaklarını söyledi, Twitter’dan paylaştığı mesajda “İktidarın kötüye kullanılmasını sineye çekmeyeceğiz. Elimizdeki her tür yasal imkanı kulanacağız” dedi.

Hukuk uzmanlarına göre de, Trump yönetimi ulusal acil durum ilanı konusunda hukuk mücadelesini kazanabilir. 1976 tarihli Ulusal Acil Durum Yasası Başkana ulusal acil durum ilan edilmesi için geniş bir yetki veriyor.

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