Demokrat Liderleri Tehdit Eden Şüpheli Hakkında Suçlama

Michigan eyaleti savcıları 21 yaşındaki bir kişiyi, hepsi Demokrat olan Başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Michigan Valisi Gretchen Whitmar’ı tehdit etmekle suçladı. Sanığın “Amerikan devriminin tetikleyicisi” olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Sağcı milisler 3 Kasım seçimleri öncesinde de Michigan Valisi Whitmer’i kaçırma planı yapmıştı.

Yeni ve eskisinden farklı içerikteki suçlamalar Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray gibi yetkililerin ABD’de yerli aşırılık hareketlerinin tırmanışta olduğu uyarılarının ardından geldi.

Michigan Başsavcısı Dana Nessel’in ofisi, Michigan’ın Holland kentinde yaşayan 21 yaşındaki Joshua Docter hakkında terörle tehdit etme ve suç işlemek amacıyla bilgisayar kullanma suçlamasında bulundu.

Şüphelinin Pazartesi günü teslim olduğu ve ertesi gün de hakim karşısına çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre FBI, Docter’ın iFunny adlı sosyal medya sitesinden tehditler yayınladığına dair bir ipucu elde etti. Dava daha sonra Michigan Eyalet Polisi tarafından devralındı.