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Demokrat Liderleri Tehdit Eden Şüpheli Hakkında Suçlama

17.03.2021 03:20 | Son Güncelleme:
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Demokrat Liderleri Tehdit Eden Şüpheli Hakkında Suçlama

Michigan eyaleti savcıları 21 yaşındaki bir kişiyi, hepsi Demokrat olan Başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Michigan Valisi Gretchen Whitmar’ı tehdit etmekle suçladı. Sanığın“Amerikan devriminin tetikleyicisi” olduğunu iddia ettiği belirtildi

Michigan eyaleti savcıları 21 yaşındaki bir kişiyi, hepsi Demokrat olan Başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Michigan Valisi Gretchen Whitmar’ı tehdit etmekle suçladı. Sanığın “Amerikan devriminin tetikleyicisi” olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Sağcı milisler 3 Kasım seçimleri öncesinde de Michigan Valisi Whitmer’i kaçırma planı yapmıştı.

Yeni ve eskisinden farklı içerikteki suçlamalar Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray gibi yetkililerin ABD’de yerli aşırılık hareketlerinin tırmanışta olduğu uyarılarının ardından geldi.

Michigan Başsavcısı Dana Nessel’in ofisi, Michigan’ın Holland kentinde yaşayan 21 yaşındaki Joshua Docter hakkında terörle tehdit etme ve suç işlemek amacıyla bilgisayar kullanma suçlamasında bulundu.

Şüphelinin Pazartesi günü teslim olduğu ve ertesi gün de hakim karşısına çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre FBI, Docter’ın iFunny adlı sosyal medya sitesinden tehditler yayınladığına dair bir ipucu elde etti. Dava daha sonra Michigan Eyalet Polisi tarafından devralındı.

Açıklamada bu iletilerde Docter’ın bir silahla, seçilmiş yetkilileri vurarak öldüreceğini ve yeni bir Amerikan devriminin öncüsü olacağını söylediği kaydedildi. Docter’ın ayrıca cep telefonunda bomba yapımı ve gerekli malzemelerin nerede bulunacağı konusunda bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Whitmer’a yönelik daha önceki kaçırma tehdidinde federal yetkililer geçen yaz altı kişiyi gözaltına alarak haklarında Michigan valisini yazlık evinden kaçırma planı yapma suçlamasında bulunmuştu. Şüphelilerden biri suçunu itiraf etmişti.

Plana dahil olmakla suçlanan diğer sekiz kişi hakkındaysa Michigan eyalet mahkemesinde yurtiçi terörizm suçlaması yapılmıştı.

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin Michigan’da bulunan Wolverine Watchmen adlı hükümet karşıtı bir milis grubuyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

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