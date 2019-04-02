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"Demokrat olmak saygı göstermeyi gerektirir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: - "(Seçim sonuçları) Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerektirir. İktidarın gücünü kullanarak, sandıkta kaybedilen seçimi, masada kazanmaya çalışmak beyhude bir çabadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin, "Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerektirir." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in de açıkladığı gibi resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını söyledi.

"Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerektirir. İktidarın gücünü kullanarak, sandıkta kaybedilen seçimi, masada kazanmaya çalışmak beyhude bir çabadır." ifadesini kullanan Erkek, 2014'te yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden örnek verdi.

2014 seçiminde CHP ile AK Parti arasında 30 bin fark, 124 bin de geçersiz oy olduğunu belirten Erkek, Mansur Yavaş'ın geçersiz oyların sayılması için tüm ilçe seçim kurullarına itiraz ettiğini ancak talebin reddedildiğini kaydetti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

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