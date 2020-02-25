Demokrat Parti Aday Adayları Sanders’ın Hızını Kesmeye Çalışacak 

Demokrat Parti, ABD’de yapılacak 2020 başkanlık seçiminde Donald Trump’ın karşısına çıkaracağı adayı belirlemeye çalışıyor. Öne çıkan isim partinin sol kanadından deneyimli siyasetçi Vermont Senatörü Bernie Sanders. Bu akşam Güney Carolina’da yapılacak tartışma programında altı rakibi, Sanders’ın hızını kesmeye çalışacaklar.

Milyarder işadamı Michael Bloomberg geçen hafta Nevada’da yapılan ve katıldığı ilk tartışma olan programda rakipleri tarafından epey zorlanmıştı. Bloomberg bu hafta Güney Carolina ve Süper Salı önseçimleri öncesinde yapılacak son tartışmada da sahnede olacak.

Aday adaylarının hepsi iyi performans sergileme konusunda baskı altında. Bunların başında uzun süre anketleri Demokrat Parti’nin favori aday adayı olarak önde götüren Obama dönemi Başkan Yardımcısı Joe Biden geliyor. Tartışmada yer alacak diğer isimlerse Iowa önseçimlerini az farkla kazandığı açıklanan genç siyasetçi eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve milyarder aktivist Tom Steyer.