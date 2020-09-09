Demokrat Parti Ağustos’ta Daha Çok Bağış Topladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi ve Cumhuriyetçi Parti, Ağustos ayında toplam 210 milyon dolar topladıklarını açıkladı. Trump’ın yeniden seçilmesi için toplanan bağış, Demokratlar’ın başkan adayı Joe Biden için Ağustos’ta toplanan 364,5 milyon dolarlık rekor miktarın 154,5 milyon dolar gerisinde kaldı.

Ağustos ayında iki aday da, 3 Kasım seçimleri öncesinde destek toplamak için düzenlenen parti kurultayları sayesinde bağışlarını arttırmış oldu.

Trump, ülke çapındaki kamuoyu yoklamalarında da eski Başkan Yardımcısı Biden'ın gerisinde.

Biden ve Demokrat Parti, Ağustos ayında topladıkları bağışı geçen hafta açıkladı. Toplanan miktar, bugüne kadar herhangi bir başkan adayı tarafından tek bir ayda toplanan en yüksek bağış olarak kayıtlara geçti.

Ay boyunca toplanan bağışta, Demokrat Parti'nin sanal kurultayının yanı sıra Biden'ın California Senatörü Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçmesinin yarattığı heyecan da etkili oldu.

Trump'ın kampanya ekibi, bir kısmı Beyaz Saray'da düzenlenen dört günlük Cumhuriyetçi Parti Kurultayı süresince 76 milyon dolar toplandığını açıkladı.

Trump'ın kampanya sorumlusu Bill Stepien yaptığı açıklamada, kampanyanın saha çalışmalarına odaklandığını ve 2 bin personelin sokakta olduğunu söyledi.

Stepien, "Reklamlara ek olarak, Başkan Trump'ın kampanyası, seçmenlerimizi etkileyecek kapsamlı bir saha operasyonuna büyük yatırım yaptı" dedi.

