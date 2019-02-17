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Demokrat Parti Ankara Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Konuşan Türkiye diyerek çıktığımız güzergahta, yeniden demokrasiyle memleketimizi buluşturmak mecburiyetindeyiz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Konuşan Türkiye diyerek çıktığımız güzergahta, yeniden demokrasiyle memleketimizi buluşturmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Uysal, partisinin genel merkezinde düzenlenen Ankara İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart’taki yerel seçimlere kısa süre kaldığını anımsattı.

Türkiye’de esnaf, sanayici, tüccar ve çiftçilerin örgütlü en üst yapılarının da çöküş yaşadığına şahit olduklarını ileri süren Uysal, Türk halkının, siyasi akıl ile memleketi buluşturacak bir iradeyi beklediğini söyledi.

Mazlumların ahını hisseden yegane milletin, her daim Türk milleti olduğunu vurgulayan Uysal, Türkiye'nin öncelikle kendi vatandaşlarını huzur, güven ve refah içerisinde yaşatmak mecburiyetinde olduğunu kaydetti.

"En büyük mücadelemiz, 'Konuşan Türkiye' diyerek çıktığımız güzergahta, yeniden demokrasiyle memleketimizi buluşturmak mecburiyetindeyiz." diyen Uysal, Türkiye'nin sistematik çöküş ile karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Uysal, "Türkiye, enflasyon canavarı ile karşı karşıya kalmıştır." dedi. Türkiye'nin bir idrak tazelemeye ihtiyacı olduğunu belirten Uysal, vergi politikalarını da eleştirdi.

Uysal, "Demokratların önündeki tercih nettir. Sağımızdan solumuzdan yapılan telkinlere kulak asmadan, kendi değerlerimizi ve ideallerimizi yarınlara taşımak adına verdiğimiz bu adanmışlık ruhu içerisindeki mücadeleyi eninde sonunda taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Tek liste ile gidilen seçimde yeniden Ankara İl Başkanı seçilen Selami Genel ise partilerinin hak ettiği yere geleceğine inandığını dile getirdi. Görevinin zor olduğunu belirten Genel, "Başarmaya mahkumuz." dedi.

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Ankara Olağan İl Kongresi Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal parti seçim

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