Demokrat Parti Ankara Olağan İl Kongresi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Konuşan Türkiye diyerek çıktığımız güzergahta, yeniden demokrasiyle memleketimizi buluşturmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Uysal, partisinin genel merkezinde düzenlenen Ankara İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart’taki yerel seçimlere kısa süre kaldığını anımsattı.

Türkiye’de esnaf, sanayici, tüccar ve çiftçilerin örgütlü en üst yapılarının da çöküş yaşadığına şahit olduklarını ileri süren Uysal, Türk halkının, siyasi akıl ile memleketi buluşturacak bir iradeyi beklediğini söyledi.

Mazlumların ahını hisseden yegane milletin, her daim Türk milleti olduğunu vurgulayan Uysal, Türkiye'nin öncelikle kendi vatandaşlarını huzur, güven ve refah içerisinde yaşatmak mecburiyetinde olduğunu kaydetti.

"En büyük mücadelemiz, 'Konuşan Türkiye' diyerek çıktığımız güzergahta, yeniden demokrasiyle memleketimizi buluşturmak mecburiyetindeyiz." diyen Uysal, Türkiye'nin sistematik çöküş ile karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Uysal, "Türkiye, enflasyon canavarı ile karşı karşıya kalmıştır." dedi. Türkiye'nin bir idrak tazelemeye ihtiyacı olduğunu belirten Uysal, vergi politikalarını da eleştirdi.