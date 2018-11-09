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Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 23:15 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

Kartal"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80’inci yılında saygı, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Hasan Ali Kartal, "Tüm insanlığa rehber olan kurtuluş mücadelesi destanımız, aziz milletimizin, yeryüzünde var olma çabasının eşsiz timsali olarak, tarihteki şanlı yerini almıştır. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada emsali bulunmayan yeri ve önemi nedeniyle, Türk’ü tarihten silmeye yönelik planlar asırlardır sergilenmiş ve sergilenmeye devam edilse de, bu niyet ve planların hepsi aziz milletimizin sarsılmaz inanç, birlik ve beraberlik ruhu ve engin sağduyulu yaklaşımları ile hep bozulmuş ve ilelebet bozulmaya da devam edilecektir. Tüm umutların tükenmeye başladığı günlerde ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyerek bu ülkenin kurtarılmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlatmayın. Hiç kimsenin gücü mazimizle, şanlı tarihimizle ve Atatürk’le bağımızı koparmaya, Atatürk sevgisini azaltmaya yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kartal ayrıca, "Dünyanın en güzel coğrafyasında, çağdaş, hür ve medeni bir toplum olarak Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet varlığı ve birliği inanç ve ülküsüyle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Anadolu’da başlatılan kurtuluş savaşı destanının, her Türk vatandaşının övünç kaynağı ve en öncelikli rehberi, Atatürk İlke ve İnkılapları’nın da bu yolun hiç sönmeyecek meşalesidir. Bugün; milletimizi derinden yaralayan tüm olumsuzlukları sarsılmaz azim, onur ve kararlılığıyla göğüsleyen, ebedi aydınlık geleceğine emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ideal ve hedeflerine Kurtuluş Savaşı ruh ve inancıyla bağlıdır ve dünya durdukça bu durum değişmeyecektir. Demokrat parti teşkilatı olarak,.Bu duygu ve düşüncelerle, 80 yıl önce ebediyete uğurladığımız Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi; rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz" diye konuştu.

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