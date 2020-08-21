Demokrat Parti Başkan Adayı Biden: "Karanlık Dönemi Sonlandıracağım"

Demokrat Parti Kurultayı'nın dördüncü ve son gününde başkan adayı Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington kentinden partililere hitap etti. Biden, 22 dakika süren konuşmasında, ülkenin karanlık bir dönemin içinde olduğunu eğer başkan seçilirse bu karanlığı bitirip, bölünen halkı yeniden birleştireceğini söyledi. Biden, Başkan Trump’ın ülkede çok fazla öfke, çok fazla korku, çok fazla bölünmeye yol açtığını belirterek “Burada ve şimdi size söz veriyorum, bana başkanlığa emanet ederseniz, karanlığın değil ışığın müttefiki olacağım. İnsanlar için bir araya gelme zamanı artık geldi. Amerika’daki bu karanlık dönemin üstesinden gelebiliriz ve geleceğiz. Gururlu bir Demokratım ve partimizin bayrağını genel seçimlere taşımaktan gurur duyacağım. Bu nedenle, ABD Başkanı adaylığını büyük bir onur ve alçakgönüllülükle kabul ediyorum” dedi. Biden, seçildiğinde ayrımcılık yapmayacağını, sadece partisini değil herkesi temsil edeceğini belirterek “Demokrat aday olurken, Amerikanın başkanı olacağım. Bana destek vermeyenler için de destek verenler için yapacağım kadar çok çalışacağım” dedi.

Amerika’nın sadece kırmızı ve mavi eyaletlerden oluşmadığını kaydeden Biden “Bu kampanya sadece oy kazanmakla ilgili değil. Amerika'nın kalbini onun ruhunu kazanmakla da ilgili. Sadece tepedeki ayrıcalıklı kişiler için değil, bu ülkeyi ayakta tutanlar çalışanlar için kazanacağız” dedi. “Ülke aynı anda dört tarihi krizi birden yaşıyor” Ülkenin oldukça kötü bir durumda olduğunu belirten Biden “Dört tarihi kriz. Hepsi aynı anda. Müthiş bir fırtına yaşıyoruz. Yüz yılı aşkın bir zamandır görülen en kötü salgın. Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik kriz. Günümüzde yaşanan adaletsiz, ırksal ayrımcılık ve iklim değişikliğinin hızlanan tehditleri. Öyleyse, bizim için soru basit: Hazır mıyız? İnanıyorum ki öyleyiz. Olmalıyız. Tüm seçimler önemlidir. Ama bu seçimlerin çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Amerika kritik bir dönüm noktasında“ dedi. Seçmenlerin Trump döneminde yaşanılan gerçeklere göre kararlarını vermesi gerektiğini savunan Biden “5 milyon Amerikalıya COVID-19 bulaştı. 170 binden fazla Amerikalı öldü. Dünyadaki herhangi bir ülkeyle kıyaslandığında açık ara en kötü performansı sergiledik. Bu yıl 50 milyondan fazla kişi işsizlik sigortası başvurusunda bulundu. Bu yıl 10 milyondan fazla insan sağlık sigortasını kaybedecek. Yaklaşık her altı küçük işletmeden biri bu yıl kapandı.

Bu başkan yeniden seçilirse ne olacağını biliyoruz. Vakalar ve ölümler çok yükselecek. Daha fazla şirket kapılarını sonsuza dek kapatacak. Çalışan aileler geçinmek için mücadele edecek ve yine de en zengin yüzde bir, yeni vergi indirimlerinde on milyarlarca dolar alacak” dedi. Obama’ya teşekkür etti Biden, Trump yönetiminin çıkardığı yeni yasayla yaklaşık 20 milyon kişinin sigortalarının ellerinden alındığını, Obama’nın getirdiği sağlık sigortasından yararlanan 15 milyon kişinin de bu rakamın içine dahil olduğunu söyledi. Biden “Başkan Obama'dan bahsetmişken, sekiz yıldır Başkan Yardımcısı olarak hizmet etmekten onur duyduğum bir adam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sen harika bir başkandın. Çocuklarımızın örnek alabileceği bir başkan. Ancak şu andaki görevde olan başkan hakkında kimse bunu söylemeyecek. Bu başkan hakkında bildiğimiz bir şey varsa eğer ona bir dört yıl daha verilirse her şey son dört yıldır yaşandığı gibi olacak. Hiçbir sorumluluk almayan, liderlik etmeyi reddeden, başkalarını suçlayan, diktatörlere yakınlaşan ve nefret ve bölünme alevlerini körükleyen bir başkan. Sizin için, aileniz, çocuklarınız için istediğiniz Amerika bu mu?” diye sordu.

Biden, kendi Amerika’sını da şöyle ifade etti: “Ben farklı bir Amerika görüyorum. Cömert, güçlü, özverili ve alçakgönüllü. Birlikte yeniden inşa edebileceğimiz bir Amerika. Başkan olarak seçildiğimde, atacağım ilk adım bu pek çok hayatı mahveden virüsü kontrol altına almak olacak. Eğer virüsü kontrol altına almazsak, ekonomimizi asla geri alamayacağız, çocuklarımızı asla güvenli bir şekilde okula geri döndüremeyeceğiz, bu virüsle baş edemezsek hayatlarımızı geri alamayacağız” “Virüse karşı diğer ülkelerle kıyaslandığında en kötü performansı biz gösterdik” Amerika’da salgın hastalık nedeniyle trajik bir durumun yaşandığını kaydeden Biden ”Sadece etrafa bakmamız yeterli. Kanada'da durum o kadar da kötü değil. Veya Avrupa. Veya Japonya. Ya da dünyanın hemen hemen her yerinde durum bu kadar kötü değil. Başkan, bize virüsün yok olacağını söylüyor. Bir mucize beklemeye devam ediyor. Ona bir haber vereyim mucize olmayacak. Vakalarda dünyaya liderlik ediyoruz. Siyah, Latin, Asyalı Amerikalı ve Kızılderili topluluklarının yükünü taşıyan ekonomimiz perişan haldedir. Ve bunca zamandan sonra, başkanın hala bir planı yok” dedi.