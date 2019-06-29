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Demokrat Parti Batman teşkilatı 3. Olağan Kongresi gerçekleşti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Batman İl Teşkilatı 3.

Demokrat Parti Batman teşkilatı 3. Olağan Kongresi gerçekleşti

Demokrat Parti Batman İl Teşkilatı 3. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi.
Kongreye Demokrat Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ökkeş Erdal Cömert, Demokrat Parti Gercüş ve Beşiri ilçe başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Demokrat Parti İl Başkanlığı’nda yapılan 3. Olağan Kongre’ye tek liste ile gidildi. 37 delegenin 27’sinin oyunu alan ve tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Ahmet Güneş yeniden güven tazeledi.
Ahmet Güneş’in yönetim kurulu listesi, Beyhan Özgener, Murat Şahin, Mehmet Nuri Dumanç, Sevinç Sarıahmetoğlu, Abdullah Durmaz, Ömer Kaya, Fırat Kılıç ve Mehmet Sarıöner’den oluştu.

Demokrat Parti Batman teşkilatı 3. Olağan Kongresi gerçekleşti

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