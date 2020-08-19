Demokrat Parti Delegeleri Biden’ın Başkan Adaylığını Onayladı

Sanal ortamda yapılan Demokrat Parti Kurultayı’nın ikinci gününde, delegelerden yeterli oyunu alan Joe Biden’ın, başkan adaylığı onaylandı. Biden resmen, Demokrat Parti’nin 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde başkan adayı oldu. Biden, adaylığının delegelerin çoğunlukla onaylanmasının ardından Delaware eyaletindeki evinden ailesiyle birlikte partililere teşekkür etti. Demokrat Parti Kurultayının ikinci gününde, iki eski ABD Başkanı Jimmy Carter ile Bill Clinton, Biden’a destek veren konuşmalar yaptı. 95 yaşındaki Carter ile 93 yaşındaki eşi eski First Lady Rosalynn Carter, kurultay mesajlarını önceden kaydedilmiş ses kaydı ve slayt gösterisiyle verdi. Carter: “Amerikalılar en iyisini hak ediyor” Eski Başkan Carter “Joe, bizi bir araya getirecek ve Amerika'nın büyüklüğünü geri getirecek deneyime, karaktere ve nezakete sahip. Dürüst ve adil. Amerikalılar en iyisini hak ediyor. Joe Biden bir sonraki başkanımız olmalı" dedi. Eski First Lady Rosalynn Carter "Joe ve Jill'i yıllardır tanıyor ve takdir ediyoruz. Joe Biden ailelerimizin karşı karşıya olduğu zorlukları anlıyor ve hayatı tüm Amerikalılar için daha iyi hale getirecek yüreğe ve güce sahip" dedi.

Clinton: “Trump iş yapmıyor” Eski Başkan Clinton, sanal kurultaya New York’taki evinden katıldı. Clinton, Trump’ı iş yapmamakla suçladı. Salgın hastalığın bu yıl ülkede 200 bin kişiyi öldürme ve milyonlarca işi yok etme yolunda ilerlediğini kaydeden Clinton, “COVID 19 salgını bizi olması gerekenden çok daha fazla etkiledi. Dünya nüfusunun sadece yüzde dördüne sahibiz, ancak dünyadaki COVID vakalarının yüzde 25 bizde. İşsizlik oranımız, Güney Kore'nin iki katından daha yüksek. İngiltere’nin yarısından, Japonya'nın üç katından fazla. Donald Trump dünyaya liderlik ettiğimizi söylüyor. Salgın hastalık nedeniyle işsizlik oranını üçe katlayan tek büyük sanayi ekonomisi biziz" dedi. Clinton, Oval Ofis'in salgın hastalıkla mücadele etmek için bir komuta merkezi olması gerektiğini, Trump’ın bunu yapmak yerine sorumluluktan kaçtığını belirterek ”İş yapmak yerine zamanını sosyal medya ve televizyon seyretmekle geçiren bir başkan istiyorsanız o sizin adamınız” diye konuştu. Clinton, Joe Biden'ınsa Trump’ın tam tersi olduğunu belirterek, "Sorumluluk alma misyonu olan bir adam. Tercihimiz Joe Biden” dedi.

John Kerry:” Trump müttefiklerimizle aramızı bozuyor” 2004 başkanlık seçimleri adayı ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD’nin saygı gören bir başkan hakkettiğini, bu kişinin de Joe Biden olduğunu söyledi. Kerry, Başkan Trump’ın yurt dışına gittiğinde ülkenin müttefikleriyle ilişkilerinin bozulduğunu, bu durumu iyi niyetli bir misyon olarak görmediğini belirterek ”Ancak diktatörlere aşk mektubu yazıyor” dedi. Trump’un ülkeyi savunamayacağını öne süren Kerry “Ordumuzu nasıl savunacağını bilmiyor, savunmakla ilgilendiği tek kişi kendisidir. Üniformalı cesur kadın ve erkekler dört yıl daha Donald Trump’a nasıl dayanacaklar. Ordunun, Beyaz Saray’ın sığınağına saklanacak bir başkana değil ayakta duracak bir başkana ihtiyacı var. Joe Biden, Amerika'yı tekrar Amerika gibi lider yapabilir” ifadelerini kullandı. Powell: ”Joe Biden ilk günden itibaren liderliğini gösterecek” George W. Bush kabinesinde, Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Colin Powell, Joe Biden’ı destekleme nedeninin daha göreve başladığı ilk günden itibaren ülkede liderliği ele alacak olmasına inancından kaynaklandığını söyledi.

Powell “Joe Biden, Amerika'nın en güçlü olduğunu bilen bir başkan olacak. Amerika'nın dünyadaki liderliğini yeniden tesis edecek ve ihtiyacımız olan ittifakları yeniden kuracak. İklim değişikliğinden nükleer silahların yayılmasına kadar ulusumuzu tehdit eden tehlikelerle mücadele edecek. Ülkemizin, birliklerimizle kendi ailesi gibi ilgilenen bir başkomutana ihtiyacı var. Joe Biden’a bunun öğretilmesine gerek yok” diye konuştu. Ocasio Cortez Bernie Sanders’ı başkan adayı gösterdi Temsilciler Meclisinin 30 yaşındaki genç üyesi Alexandria Ocasio Cortez, kurultayda yaptığı bir dakikalık konuşmada sürpriz bir çıkış yaptı. Ocasio Cortez, Bernie Sanders’ı, kurultayda başkanlık için ikinci aday olarak gösterdi. Ocasio Cortez, kurultayda yaptığı konuşmada “ABD’deki tüm insanlar için sağlık hizmetlerini garanti eden, yüksek öğrenim, çalışma ücretleriyle işçi hakları da dahil olmak üzere 21. yüzyılın sosyal, ekonomik ve insan haklarını tesis etmek için çalışan bir halk hareketi. Irksal adaletsizliğin, sömürgeleştirmenin, kadın düşmanlığı ve homofobi yaralarını onarmaya çalışan bir hareketi. Geçmişimizdeki şiddet ve yabancı düşmanlığından uzaklaşan, yeniden tasarlanmış göçmenlik ve dış politika ile sadece azınlık için olmayan bir zenginliği kastediyorum. ABD’de milyonlarca insanının, kitlesel tahliye krizleri, işsizlik ve sağlık hizmetlerinden yoksunluğuna, derin sistematik çözümler aradığı bir dönemde, demokrasimizi geri kazanmak için Vermont Senatörü Bernard Sanders'ı ABD Başkanlığına ikinci aday gösteriyorum” dedi