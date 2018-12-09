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Demokrat Parti'den yerel seçimler öncesi flaş karar! Millet İttifakı ile beraber hareket etmeyecekler

SEÇİM HABERLERİ  | 09.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. 24 Haziran seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı çatısı altında hareket eden Demokrat Parti, kendi adaylarını gösterme kararı aldı.

Demokrat Parti'den yerel seçimler öncesi flaş karar! Millet İttifakı ile beraber hareket etmeyecekler

Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yaptıkları Millet İttifakı üyesi partiler CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile beraber hareket etmeyip kendi adaylarını gösterecek.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Türkiye'deki bütün çevrelerde aday göstermek noktasında bir kararlılığımız ve iddiamız var" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Partisinin temsilciler meclisinde aldıkları kararla ilgili konuşan Gültekin Uysal, "24 Haziran seçimleri sonrası aslında birbirini tamamlayan 31 Mart seçimleriyle karşı karşıyayız. Türkiye'de 16 Nisan referandumuyla değişen şartlar var, seçim süreçleriyle ilgili. Bütün bunlara kayıtsız kalmadan ama elbette Demokrat Parti olarak geçen hafta gerçekleştirdiğimiz temsilciler meclisi toplantımızda aldığımız kararla Türkiye'deki bütün çevrelerde aday göstermek noktasında bir kararlılığımız ve iddiamız var" diye konuştu.

'TÜRKİYE İKİ KUTUPLULUĞA MAHKUM EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

31 Mart yerel seçimlerine hatırı sayılır bir zaman dilimi olduğuna dikkati çeken Uysal, seçim takviminin 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlayacağını söyledi. Uysal, şöyle dedi:

"Şubat ayı itibariyle de nihai seçim kurullarına adaylıklar büyükşehirlerde, illerde ve ilçelerde, beldelerde belirlenecek. İl genel ve belediye meclis üyeleri de belirlenecek. Bütün bu süreç içerisinde elbette önümüzde hakikaten Türkiye'nin kutuplaşmamasını istediğimiz ama iki kutupluluğa her noktada mahkum edilmeye çalışılıyor.

Makul ve namuslu insanların etrafında birleşme noktasında bir irade çıkarsa elbette bunları şahsi önceliklerimizle değil, bir yanda ülkemiz ve öbür yanda partimiz öncülükleriyle değerlendirme imkanı doğar.

Ama bugün itibariyle söyleyebileceğim; bizler yetkili kurullarımızla ve meşru kurullarımızla aldığımız hem de temsilciler meclisimizde bütün genişletilmiş manada ilçe başkanlarımız ile yaptığımız toplantıda adaylarımızı her noktada her seçim çevresinde aday çıkarmak noktasında bir kararlılığımız var." (DHA)

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bunlar kim la yeni mi çıktılar manyakmısınız paranıza yazık kardeşim
sen kimsin ?
İŞİ BİLEN  BİLGİLİ OLANLARDA YETKİ YOK ! NEKADAR BECERİKSİZ İŞİ BİLMEYEN  VARSA YETKİLERİ ELE GEÇİRMİŞ !!!!!
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