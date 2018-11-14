HABER

Demokrat Parti Egemenliği Temsilciler Meclisi'nde Neleri Değiştirecek?

14.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

İki aydan kısa bir süre içerisinde Demokrat Partililer Amerikan Temsilciler Meclisi’nde denetimi ele geçirmiş olacak. Demokrat Parti Grup Lideri Nancy Pelosi, Başkan Trump ve Senato’daki Cumhuriyetçilerle birlikte çalışma niyetinde olduğu işaretini verdi

Demokrat Parti Egemenliği Temsilciler Meclisi'nde Neleri Değiştirecek?

Anlaşma yapmaktan hoşlanan bir başkan için ara seçim yeni bir fırsat doğurdu. Trump, Demokratların zaferinin kendisi için avantajlı olabileceğini söyledi.

Başkan Trump Twitter hesabından, Cumhuriyetçilerin sıklıkla eleştirdiği Nancy Pelosi’yi Meclis Başkanlığı rolü için teşvik eden mesajlar da paylaştı.

Kendi partisinin içinden de engellerle karşılaşan Pelosi Başkan’ın bu ifadelerini pek dikkate almadı.

Siyasi araştırmacı Jim Kessler iki partinin altyapı, reçeteli ilaçların fiyatları ve ticaret konularında ortak payda bulabileceğini, ancak bunun için Trump’ın farklı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söylüyor.

Başka bir sorun daha var. Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanmış olması onlara, Başkan’ın iş ilişkileri ve 2016 yılındaki seçim kampanyasında Rusya’yla bağlantılarına ilişkin soruşturma yürütebilme yetkisini veriyor. Ancak Senato’da çoğunluklarını arttıran Cumhuriyetçi senatörler Demokratları denetleyecekleri uyarısında bulundu.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler kendi azınlık liderlerini gelecek hafta seçecek. Demokratlar ise, bu ayın sonunda yapılacak Meclis Başkanı seçimi için hazırlar.

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
Washington'da Siyasi iklim DeğiştiWashington'da Siyasi iklim Değişti
Londra’yla Brüksel’in Brexit Uzlaşması Hayata Geçecek mi?Londra’yla Brüksel’in Brexit Uzlaşması Hayata Geçecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her yere 12 oyuncak bebeğiyle gidiyor! Herkes onu konuşuyor

Her yere 12 oyuncak bebeğiyle gidiyor! Herkes onu konuşuyor

İrlanda'da skandal karar! Tecavüzdeki dantelli tanga detayı...

İrlanda'da skandal karar! Tecavüzdeki dantelli tanga detayı...

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporu: Müzakereler resmen askıya alınsın

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporu: Müzakereler resmen askıya alınsın

Brezilya'da akıllara durgunluk veren cinayet!

Brezilya'da akıllara durgunluk veren cinayet!

Derin denizin bilinmeyenleri gün yüzüne çıktı

Derin denizin bilinmeyenleri gün yüzüne çıktı

Piton, yediği iki aylık köpek yavrusunu kustu!

Piton, yediği iki aylık köpek yavrusunu kustu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.