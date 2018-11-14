Demokrat Parti Egemenliği Temsilciler Meclisi'nde Neleri Değiştirecek?

Anlaşma yapmaktan hoşlanan bir başkan için ara seçim yeni bir fırsat doğurdu. Trump, Demokratların zaferinin kendisi için avantajlı olabileceğini söyledi.

Başkan Trump Twitter hesabından, Cumhuriyetçilerin sıklıkla eleştirdiği Nancy Pelosi’yi Meclis Başkanlığı rolü için teşvik eden mesajlar da paylaştı.

Kendi partisinin içinden de engellerle karşılaşan Pelosi Başkan’ın bu ifadelerini pek dikkate almadı.

Siyasi araştırmacı Jim Kessler iki partinin altyapı, reçeteli ilaçların fiyatları ve ticaret konularında ortak payda bulabileceğini, ancak bunun için Trump’ın farklı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söylüyor.

Başka bir sorun daha var. Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanmış olması onlara, Başkan’ın iş ilişkileri ve 2016 yılındaki seçim kampanyasında Rusya’yla bağlantılarına ilişkin soruşturma yürütebilme yetkisini veriyor. Ancak Senato’da çoğunluklarını arttıran Cumhuriyetçi senatörler Demokratları denetleyecekleri uyarısında bulundu.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler kendi azınlık liderlerini gelecek hafta seçecek. Demokratlar ise, bu ayın sonunda yapılacak Meclis Başkanı seçimi için hazırlar.

