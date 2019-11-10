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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan "10 Kasım" mesajı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2019 12:45 | Son Güncelleme

"81'inci yılında bizlere, milletimize, Türk gençliğine bıraktığı mirasa tutku ve kararlılıkla sahip çıkacağımıza bir kez daha söz vererek Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyoruz"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "81'inci yılında bizlere, milletimize, Türk gençliğine bıraktığı mirasa tutku ve kararlılıkla sahip çıkacağımıza bir kez daha söz vererek Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uysal, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün örnek bir insan olduğunu belirten Uysal, şunları kaydetti:

"81 yıllık bir hicran, sadece şahsına değil, o abide şahsiyette vücut bulmuş olan değerlere, mücadele azmine, kararlılığına, vatana aşkı, millete inancına... Lider olmanın gerekliliklerinden biri, liderlik ettiği toplumun, topluluğun ümitlerini canlı tutmaktır. Atatürk, 'bitti' denen bir anda, bir millete zaferin mümkün olduğunu, asıl varlığın başarmak noktasındaki iman olduğunu göstererek tarihi değiştirdi. Bu topraklarda bir milletin kaderine nazar eden değişiklik, yalnız Cumhuriyetin ilanı, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibine teslimi ile sınırlı kalmadı. Talihin makus olduğunu düşünen dünya insanlığına, inandığında, birlik ruhu ile neleri başarabileceğini gösterdi."

Atatürk'ün milletin gelecek tasavvuruna liderlik etmeyi sürdürdüğünün altını çizen Uysal, "81'inci yılında bizlere, milletimize, Türk gençliğine bıraktığı mirasa tutku ve kararlılıkla sahip çıkacağımıza bir kez daha söz vererek Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve özlemle anıyor, hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Demokrat Parti Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal mesaj

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