Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal:

Ortadoğu'da yaşanan vekalet savaşlarını ekonomik ve siyasi düzlemde Türkiye'ye taşıma gayreti içinde olunduğunu vurgulayan Uysal, "Ülkemiz, ekonomik bir darbe girişimine maruz kalıyor. Yaptığımız uyarılara kulak tıkayan iktidarın attığı yanlış adımlar, ekonomik saldırılarla ülkemize zarar vermek isteyenlere cesaret verecek şartları oluşturmuştur. Gün siyasi iktidarın seçimlerin geçtiğinin farkına vararak problemlerin hamasetle değil akıl ve iradeyle çözüleceğinin farkına varması günüdür." ifadesini kullandı.

Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin egemen devlet hukukuna uymayan birtakım açıklamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldığını, Demokrat Parti olarak bu tavra karşı olduklarını belirtti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Türkiye'yi üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bir ülke modelinden yeniden üreten bir güç olarak dünya ile birleştirebiliriz." dedi.

Demokrat Parti olarak yaşanan krizlerin, yıkımların millet adına bir fırsata çevrilebileceğine inandıklarını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Bugün kendimize doğru soruları sormak mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi orta ölçekli bir güç olarak yeniden kodlayabiliriz. Türkiye'yi üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bir ülke modelinden yeniden üreten bir güç olarak dünya ile birleştirebiliriz. Piyasalara, yatırımcılara güven verecek bir birliktelik acilen sağlanmalıdır. Güven sağlayıcı önlemlerin süratle alınması gerekiyor. Yerli ve yabancı yatırımcıya güvenin olmazsa olmaz koşulu hukukun üstünlüğünün sağlanmasıdır. Kurumları ve bağımsızlığıyla menkul kavramları rahat bırakmak mecburiyetindeyiz. Merkez Bankası iki gündür aldığı inisiyatif ile siyasi krizi yönetmek noktasında cumhurbaşkanımıza ve siyasi iradeye de zaman kazandırmıştır. Kademeli olarak üretim ekonomisine geçilmeli, inşaat ve konut sektörüne dayalı ekonomik modelden derhal vazgeçilmelidir."

Uysal, tasarruf tedbirlerinin ayrım gözetmeksizin her kurum ve kişi için uygulanması çağrısında bulundu.