Demokrat Parti Kapsamlı Bir Azil Davası Hazırlığında

Başkan Donald Trump'ın azil sürecinde Senato'da görülecek davada iddia makamında yer alan Demokrat Partili Kongre üyeleri, Trump'ın ABD Kongresi baskınını düzenleyen destekçilerini isyana kışkırtmada rol oynadığı görüşünü sunmaya hazırlanıyor. Davada savcılık yapacak Colorado eyaletinden Temsilciler Meclisi Üyesi Diana DeGette, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, kendisinin ve savcılık rolü üstlenen diğer Demokrat Partili Kongre üyelerinin, duruşma sırasında, Trump'ın başkanlık seçimi sonucunu değiştirmek için destekçilerine "savaşma" ve Kongre'ye doğru yürümeleri talimatı vermesinden sonra isyancıların Kongre binasına saldırdığını gösteren video kayıtlarını sunacaklarını söyledi. Diana DeGette, Temsilciler Meclisi'nin 197'ye karşı 232 oyla Trump'ın azledilmesine ilişkin karar tasarısını onayladığı oylamadan bir gün sonra yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan'ın ulusal televizyon kanallarının önünde suç işlediği bir durumdur. Görüntüleri alacağız. Senatörlere tüm olan biteni anlatacağız" dedi.

Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın görevden azledilmesi yönünde oy kullanan Demokrat Partililer'e 10 Cumhuriyetçi Partili üye de destek verdi. Avukat olan Temsilciler Meclisi Üyesi Diana DeGette, Trump'ın Senato'da görülecek davasında ifadelerine başvurmak üzere birkaç görgü tanığı çağıracaklarını söyledi. Davanın ne zaman başlayacağı ise henüz kararlaştırılmış değil. DeGette, görgü tanığı olarak Senato'da ifade vermeye çağırmayı düşündükleri kişilerden birinin, Georgia Eyalet Genel Sekreteri Cumhuriyetçi Partili Brad Raffensperger olduğunu söyledi. Trump, Georgia eyaletinin en üst düzey seçim yetkilisi olan Raffensperger'la yaptığı telefon görüşmesinde, Biden'ın eyalette elde ettiği seçim zaferini geri çevirmek için kendisinden 11 bin oy 'bulmasını' istemişti. DeGette, Raffensperger'ın Senato'da vereceği ifadede, "Başkan'la yaptığı telefon görüşmesini, Başkan'ın yasal seçim sonucunu değiştirmesi için kendisine nasıl baskı yapmaya çalıştığını anlatacaktır" dedi. Demokratlar, Trump'ın 2 Ocak'ta Raffensperger ile yaptığı bir saatlik telefon konuşmasına, Temsilciler Meclisi'nin Çarşamba günü kabul ettiği ve Trump'ı 'isyana kışkırtmayla' suçladığı azil tasarısında da atıfta bulunuyor.

DeGette, Arkansas Senatörü Tom Cotton'ın da aralarında bulunduğu bazı Cumhuriyetçi Partililer'in, Trump'ın önümüzdeki hafta görevden ayrılmasından sonra Senato'da yargılanmaması gerektiği şeklindeki iddiasına karşı çıktı. Amerika tarihinde daha önce hiçbir başkan, görevden ayrıldıktan sonra görevden azledilmek üzere Senato'da yargılanmamış olsa da bazı yetkililerin görev süreleri dolduktan sonra yargılandıkları emsaller mevcut. DeGette, Trump hakkındaki azil gerekçelerini dinleyen senatörlerin Trump'ın "bir daha seçimle işbaşına gelmesini engelleyebileceğini" söyledi. Demokrat Partili temsilci, "Senatörler, Trump'ı, emekliye ayrılmış bir başkana tanınan tüm haklardan mahrum bırakabilir. Trump'ın ne kadar kötü bir davranışta bulunduğunu göz önüne alırsak bu yönde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Üçte iki çoğunluk şart Trump'ın davada suçlu bulunması için 100 sandalyeli Senato'da üçte ikilik çoğunluk sağlanması gerekiyor. Dava başladığında Senato'da Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'nin 50'şer sandalyesi olacağı göz önünde bulundurulduğunda bu, en az 17 Cumhuriyetçi Partili senatörün Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanması gerektiği anlamına geliyor.

Trump'ın dört yıllık görev süreci boyunca en yakın ve sadık müttefiklerinden biri olan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Çarşamba günü Cumhuriyetçi Partililer'e, Senato'daki azil duruşmasına ilişkin, "Ne yönde oy kullanacağım hakkında nihai karara henüz varmadım. Senato'ya sunulan hukuki gerekçeleri dinlemeyi düşünüyorum" dedi. Joe Biden ise Temsilciler Meclisi'ndeki oylamadan kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Senato'daki azil duruşmasının yasamayla ilgili önceliklerini ikinci plana itmemesini umduğunu dile getirdi. Biden, "Senato'daki liderlerin azil duruşmasına ilişkin anayasal yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da bu ülkeyi ilgilendiren acil işler üzerinde çalışmalarının yolunu bulacağını umuyorum" dedi. Duruşmada savcılık yapacak Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan grubun başkanlığını yapacak olan Maryland eyaleti temsilcisi Jamie Raskin, Ulusal Kamu Radyosu'na (NPA) yaptığı açıklamada, Trump aleyhindeki davayı 'cezai bir araç' olarak görmediğini, bunun daha çok 'koruyucu bir araç' olduğunu söyledi ve "halkımızı korumamız gerekiyor" dedi.

Jamie Raskin, Joe Biden'ın yemin törenine atıfta bulunarak, "Şu anda bize geçen hafta saldıran beyaz ırkçı çete Washington'a geri geleceklerini söyledi. Bu net ve mevcut bir tehlikedir. Eski defterleri kapatmamız gerektiğini söyleyenler geçen Çarşamba yaşananların gerçekliğiyle ve Amerika'da hükümete yönelik halen devam etmekte olan şiddet tehdidiyle yüzleşmiyor" ifadelerini kullandı. Raskin, Trump aleyhindeki suçlamaları dinleyecek olan senatörlerin "Meclislerine ve iktidarın barışçı şekilde el değiştirmesi geleneğine yönelik daha önce eşi görülmemiş bu saldırıyı büyük dikkatle değerlendireceklerini" kaydetti.

Raskin, ”Unutmayın, bunların hepsinin 6 Ocak Çarşamba günü yaşanmasının bir nedeni var. Bu, hükümet şeklimize yönelik odaklı, kararlı bir saldırıydı” dedi. Raskin 5 Ocak'ta oğlunu defnetmişti Uzun süredir depresyon tedavisi gören ve 31 Aralık'ta intihar eden 25 yaşındaki oğlu Thomas'ın 5 Ocak'taki cenaze töreninin ardından 6 Ocak'ta Kongre baskınını yaşayan Raskin, Nancy Pelosi tarafından Trump aleyhindeki iddianameyi hazırlayacak ekibin başına atandı. Thomas Raskin, babasının da mezun olduğu Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ikinci sınıf öğrencisiydi. Temsilciler Meclisi'nde Maryland eyaletinin en liberal seçim bölgelerinden birini temsil eden 58 yaşındaki anayasa profesörü Jamie Raskin, Kongre'de 2017'den beri görev yapıyor.