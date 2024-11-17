Demokrat Parti kongresinde gergin anlar! Zehir zemberek sözler kullandı: "Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edebilir"

Demokrat Parti’nin (DP) 15. Olağan Kongresi’nde Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765’inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
Kongrede tansiyon yükseldi. Genel başkanlık adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, sert sözlerle parti yönetimini eleştirdi. Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok. Siz darbe yaptınız, bu parti böyle değil. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.
Gazeteci İsmail Saymaz, kongrede yaşanan kriz sonrası Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun’un istifa edebileceğini ileri sürdü.
Demokrat Parti’nin İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un yarın partilerinden istifa edeceği konuşuluyor.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 17, 2024
Demokrat Parti’nin milletvekili sayısı bire düşecek.