Demokrat Parti kongresinde gergin anlar! Zehir zemberek sözler kullandı: "Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edebilir"

Demokrat Parti’nin (DP) 15. Olağan Kongresi’nde Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765’inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

ADAYLIĞI KABUL EDİLMEDİ! ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Kongrede tansiyon yükseldi. Genel başkanlık adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, sert sözlerle parti yönetimini eleştirdi. Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok. Siz darbe yaptınız, bu parti böyle değil. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

İSMAİL SAYMAZ: "CEMAL ENGİNYURT VE SALİH UZUN İSTİFA EDECEK"

Gazeteci İsmail Saymaz, kongrede yaşanan kriz sonrası Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun’un istifa edebileceğini ileri sürdü.