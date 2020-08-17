Demokrat Parti Kurultayı Sanal Ortamda Toplanıyor

Demokrat Parti'nin sanal ortamda dört gün sürecek kurultayı, bugün başlıyor. Amerika'nın dört bir yanından kurultaya katılacak delegelerin ve konuşmacıların 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın Donald Trump'ı mağlup etme misyonuna odaklanması bekleniyor.

Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile 2016 Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton başta olmak üzere Demokrat Parti'nin önde gelen birçok isminin kurultay boyunca 77 yaşındaki Joe Biden ve Biden’in başkan yardımcısı adayı olarak tercih ettiği California Senatörü Kamala Harris'ten övgüyle bahsetmeleri bekleniyor.

Harris, iki büyük partiden birinden başkan yardımcılığına aday gösterilen ilk siyah ve Güney Asya kökenli kadın olan

Harris, Biden için hem "tarihi" hem de "ihtiyatlı" bir tercih

California Senatörü Kamala Harris, Biden'ın başkan yardımcılığı için birkaç siyah ve azınlık kadın adayı değerlendirdiği süreçte uzun zamandır listenin en üstünde yer alıyordu.

Perşembe akşamı Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kabul edecek olan Joe Biden, 30 yıl içinde üçüncü kez başkanlık yarışına katılmış olacak. Ancak 2020 seçimleri, Biden'ın adının Demokrat Parti'nin ABD başkanlığı için oy pusulalarında geçeceği ilk seçim olacak.