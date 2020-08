Demokrat Parti Kurultayı Sanal Ortamda Toplanıyor

Demokrat Parti, dört gün sürecek kurultay boyunca her akşam farklı bir tema çerçevesinde çok sayıda konuşmacıya yer verecek. Pazartesi gününün teması, ABD Anayasası'nın ilk üç kelimesi olan ve "Biz, halk" anlamına gelen "We the People", Salı gününün teması "Liderlik Önemlidir", Çarşamba gününün teması "Daha Kusursuz Bir Birlik" ve Perşembe gününün teması "Amerika'nın Sözü."

Pazartesi akşamı konuşma yapacak Demokrat Partili isimler arasında eski First Lady Michelle Obama, Vermont Senatörü, Demokrat Parti'nin ilerici kanadının lideri ve Biden'ın partinin başkan adaylığı yarışında geriye kalan son rakibi Bernie Sanders ve Başkan Trump'ı yüksek sesle eleştiren eski Cumhuriyetçi Partisi Ohio Valisi John Kasich yer alıyor.

Eski Başkan Bill Clinton, Joe Biden'ın eşi eğitimci Jill Biden, 2004 Demokrat Parti başkan aday adayı John Kerry ve Demokrat Partililer'in Senato'daki lideri Chuck Schumer, Salı akşamı kamuoyuna seslenecek.

Çarşamba akşamı konuşma yapacak isimler arasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 2016 başkan adayı Hillary Clinton, eski Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris bulunuyor.

Kurultay, Perşembe gecesi ise Biden ailesi fertlerinin konuşmaları ve Joe Biden'ın adaylığı kabul konuşmasıyla son bulacak.