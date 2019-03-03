Demokrat Parti Mersin ve Muğla İddiasıyla Kampanyasını Tanıttı

Toplantıda dikkat çekici bir başka isim ise, şimdiki Muğla’nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Kocadon oldu. Kocadon, CHP’nin kendisini Bodrum’da 31 Mart Yerel Seçimleri için aday göstermemesi üzerine partisinden istifa ederek Demokrat Parti’ye geçiş yapmıştı. Kocadon, Demokrat Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sahnedeydi. Kocadon, Muğla’da eski partisi CHP’nin adayı olan şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve AKP’nin adayı Mehmet Nil Hıdır gibi isimlerle yarışacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da gündeminde önce Mersin İl Seçim Kurulu ve sonra YSK’nın Kocamaz aleyhine verdiği kararlar vardı. Uysal, “Türkiye çok enteresan bir seçim yaşıyor. Mersin’de yaşananları biliyorsunuz. Biz vatandaşları büyük bir tercihten yoksun bırakmamak adına bir dirayet ortaya koyduk. Burhanettin Kocamaz’a ben müteşekkirim. Hukuki yolsuzluk dolayısıyla iradesi elinden alınmasına karşı bu mücadeleyi adaymış gibi verecek Kocamaz’a teşekkür etmek isterim. Sayın Ayfer Yılmaz’ın şahsında büyük bir mücadele olacak. Biz de var gücümüzle bu mücadelemizi kolaylaştırmak adına irademizi ortaya koyacağız” dedi. Dolayısıyla Uysal, ne İyi Parti’den ne sonrasında Demokrat Parti’den Mersin’de aday olamayan Kocamaz’ın Ayfer Yılmaz’a destek vereceği mesajını vurguladı.

Uysal, iktidar cephesi “Cumhur İttifakı” partileri AKP ve MHP’nin yerel seçimler sürecinde sürekli olarak “Türkiye’nin beka sorunu vardır” yaklaşımını dile getirmesine de tepki gösterdi. Uysal, “Beka beka diyorlar ya; kel alaka. Bir milli mücadeleden bahsediyorlar ya, dış güçlerden, kumpaslardan, küresel oyunlardan…Domates fiyatlarını manipüle eden, patlıcan fiyatlarını yükselten, salatalıkla darbe yapmaya yeltenen, fındık fiyatları ile ürküten, soğan ile örgütleyen dış güçler. Karşısında ise milletin aklı ile alay eden, beceriksizliğini kimi zaman lobilere, kimi zaman başka ülke başkentlerine mal eden iç güçler. Bre aymazlar, bre utanmazlar. Oyunu almadığınız ve hain ilan ettiğiniz çoğunluktan utanmıyorsanız, oyunu aldığınız, emeğini çaldığınız, duyguları ile oynadığınız seçmeninizden utanın. Yıllardır hasbi duygularla, samimiyetle sizleri destekleyen milyonlarca insanın hakkı için bari yalan söylemekten uzaklaşın. Çıkın deyin ki ‘beceremedik’. ‘Aldatıldık’ deyin yine razıyız” diye konuştu.