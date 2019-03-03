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Demokrat Parti Mersin ve Muğla İddiasıyla Kampanyasını Tanıttı

03.03.2019 22:57 | Son Güncelleme

Demokrat Parti, yerel seçimler kampanyasında Mersin’de İyi Parti kökenli Ayfer Yılmaz ve aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa etmiş olan Mehmet Kocadon ile Muğla’da kazanma iddiasını dile getiriyor

Demokrat Parti, yerel seçimler kampanyasında Mersin’de İyi Parti kökenli Ayfer Yılmaz ve aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa etmiş olan Mehmet Kocadon ile Muğla’da kazanma iddiasını dile getiriyor.

Demokrat Parti 13. Olağan Büyük Kongresi ve yerel seçimler kampanyası ile aday tanıtım toplantısı Ankara’da ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gültekin Uysal, kongrede tek aday olarak girdiği seçimde 620 delegeden geçerli 618 oyla dördüncü kez genel başkan seçildi.

Toplantıya, İyi Parti’nin aday listesi tesliminde yaşanan sıkıntı sonrasında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Demokrat Parti’den de başvurusunu reddettiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da katıldı. Kocamaz’ın aday gösterilememesi üzerine İyi Parti ile sağlanan uzlaşma gereği Demokrat Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz da toplantıdaydı.

Toplantıda dikkat çekici bir başka isim ise, şimdiki Muğla’nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Kocadon oldu. Kocadon, CHP’nin kendisini Bodrum’da 31 Mart Yerel Seçimleri için aday göstermemesi üzerine partisinden istifa ederek Demokrat Parti’ye geçiş yapmıştı. Kocadon, Demokrat Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sahnedeydi. Kocadon, Muğla’da eski partisi CHP’nin adayı olan şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve AKP’nin adayı Mehmet Nil Hıdır gibi isimlerle yarışacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da gündeminde önce Mersin İl Seçim Kurulu ve sonra YSK’nın Kocamaz aleyhine verdiği kararlar vardı. Uysal, “Türkiye çok enteresan bir seçim yaşıyor. Mersin’de yaşananları biliyorsunuz. Biz vatandaşları büyük bir tercihten yoksun bırakmamak adına bir dirayet ortaya koyduk. Burhanettin Kocamaz’a ben müteşekkirim. Hukuki yolsuzluk dolayısıyla iradesi elinden alınmasına karşı bu mücadeleyi adaymış gibi verecek Kocamaz’a teşekkür etmek isterim. Sayın Ayfer Yılmaz’ın şahsında büyük bir mücadele olacak. Biz de var gücümüzle bu mücadelemizi kolaylaştırmak adına irademizi ortaya koyacağız” dedi. Dolayısıyla Uysal, ne İyi Parti’den ne sonrasında Demokrat Parti’den Mersin’de aday olamayan Kocamaz’ın Ayfer Yılmaz’a destek vereceği mesajını vurguladı.

Uysal, iktidar cephesi “Cumhur İttifakı” partileri AKP ve MHP’nin yerel seçimler sürecinde sürekli olarak “Türkiye’nin beka sorunu vardır” yaklaşımını dile getirmesine de tepki gösterdi. Uysal, “Beka beka diyorlar ya; kel alaka. Bir milli mücadeleden bahsediyorlar ya, dış güçlerden, kumpaslardan, küresel oyunlardan…Domates fiyatlarını manipüle eden, patlıcan fiyatlarını yükselten, salatalıkla darbe yapmaya yeltenen, fındık fiyatları ile ürküten, soğan ile örgütleyen dış güçler. Karşısında ise milletin aklı ile alay eden, beceriksizliğini kimi zaman lobilere, kimi zaman başka ülke başkentlerine mal eden iç güçler. Bre aymazlar, bre utanmazlar. Oyunu almadığınız ve hain ilan ettiğiniz çoğunluktan utanmıyorsanız, oyunu aldığınız, emeğini çaldığınız, duyguları ile oynadığınız seçmeninizden utanın. Yıllardır hasbi duygularla, samimiyetle sizleri destekleyen milyonlarca insanın hakkı için bari yalan söylemekten uzaklaşın. Çıkın deyin ki ‘beceremedik’. ‘Aldatıldık’ deyin yine razıyız” diye konuştu.

“İlkelerimiz açıklık, verimlilik ve katılımcılık”

Demokrat Parti’nin seçimlere ittifak ile girmediğini de kaydeden Uysal, parti olarak “Mahkum değilsin Türkiyem” ve “herkes için hizmet” diyerek yola çıktıklarını söyledi. Seçmenlere parti olarak herkese eşit hizmet götürecek, belediyeleri adaletle yönetecek kadrolara sahip olduklarını anlatacaklarını kaydeden Uysal,“Mirasçısı olduğumuz bu hareketin, memleketin taşında toprağında izi olan hürriyetçi, demokrat belediyecilik anlayışını vatanın dört tarafına nakşedeceğiz. Taşlara kazınmış hizmetlere mazhar olan bir geleneğin emanetçileri olarak sözü, yeniden millete teslim etmek için varız, var olacağız. Demokrat Parti’nin yerel yönetimler anlayışının olmazsa olmaz temel ilkeleri; açıklık, verimlilik ve katılımcılıktır. Adaylarımızda kıstasımız ehliyet ve kamu malını emanet edilebilirliktir. Ama her şeyden önemlisi, demokrat belediyeler adaletin tesisi için çalışacak, demokrasi kültürünü yerleştirmek için uğraşacak, hürriyetleri genişletecek ve kentlerin zenginliğini sakinlerine bölüştürecektir” dedi.

Bodrum ve Muğla’da itiraz savaşında CHP kaybetti

Bu arada CHP, Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediye başkanlığı için listede olmadığı gerekçesiyle partisinden istifa eden Mehmet Kocadon’un yerine ilk önce Mustafa Saruhan ismini aday gösterdi. Ancak Saruhan’ın adaylığı, AKP’nin yaptığı itiraz üzerine Muğla İl Seçim Kurulu tarafından hakkında imar konusunda verilmiş mahkumiyet kararı olduğu gerekçesiyle 26 Şubat’ta düşürüldü. Gerekçe olarak Saruhan’ın daha önce Yalıkavak Belde Belediye Başkanlığı döneminde “görevi kötüye kullanma” suçuyla aldığı 5 yıllık denetimli serbestlik cezasının 22 Şubat’ta dolacak olmasına karşın adaylık başvurusunu 19 Şubat’ta yapması gösterildi. CHP ise, Saruhan’ın aday olabilmesi için YSK’ya itiraz başvurusu yaptı. Ancak YSK da 27 Şubat’ta bu itirazı reddetti ve CHP’ye yeni aday göstermesi için 2 Mart’a kadar süre tanıdı. Bu süreç sonunda CHP, 1 Mart’ta Bodrum adayı olarak Emekli Yarbay ve turizm sektöründe iş adamı Ahmet Aras’ı gösterdi.

Öte yandan CHP’nin, Kocadon’un Demokrat Parti’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasına karşı il seçim kuruluna yaptığı itiraz ise reddedildi.

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