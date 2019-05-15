‘Demokrat Parti’de Adaylığa En Yakın İsim Biden’

Demokrat Parti’nin 2020 başkan aday adayı, eski başkan yardımcısı Joe Biden, Reuters/Ipsos’un aylık yaptığı ankette diğer adaylarla arasındaki farkı açtı.
Çarşamba günü açıklanan anket sonuçlarına göre Demokratlar ve bağımsızların yüzde 29’u gelecek yıl başlayacak eyelet bazındaki seçimlerde Biden’a oy vereceklerini belirtti. Biden’ın henüz aday adaylığını açıklamadığı Nisan ayındaysa bu oran yüzde 24’tü.
Biden 18-37 yaş arası grup hariç tüm büyük nüfus grupları içinde liderliğini koruyor. 18-37 yaş aralığındaki Demokrat ve bağımsız seçmenlerin yüzde 18’i Vermont senatörü Bernie Sanders’a oy vereceklerini belirtirken Biden’a oy vereceklerin oranı yüzde 16’da kalıyor.
76 yaşındaki Biden, Demokratlar’ın başkan adaylığı için ipi göğüslemeye en yakın isim olarak görülüyor. Ancak Biden’ın yaşı ve merkezci bakış açısı eleştirilere neden oluyor. Biden ayrıca kadınlara yönelik fiziksel temas içeren rahat tavrı ve 30 yıl önce hukuk profesörü Anita Hill’in Adalet Komisyonu oturumunda gördüğü muameleden dolayı eleştiriliyor.
Hill, hakim Clarence Thomas’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğinin onaylanması oturumunda cinsel taciz iddialarını gündeme getirmişti. Biden, Hill’in tanıklığını destekleyecek adayları oturuma çağırmamakla ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Hill’e yönelik saldırgan tavrı karşısında tepki vermemekle suçlanıyor.
Ankete göre kendisini Demokrat ya da bağımsız olarak tanımlayan kadınların yüzde 29’u Biden’ı destekliyor, bu oran geçen aya göre yüzde 4 artmış durumda.
Ayrıca kayıtlı Demokrat seçmenlerden başka adayları destekleyenler de kendi adaylarının yarış dışı kalması halinde Biden’ı destekleyeceklerini söylüyor.
Ipsos’taki anket uzmanlarından olan Chris Jackson bu durumu “Bu da diğer adaylar arasında bölünen seçmenlerde Biden karşıtı önemli bir blok olmadığı anlamına geliyor. Şu anda Joe Biden Demokrat Parti’nin önseçiminde açık şekilde önde” sözleriyle yorumladı.
Demokratlar’ın çıkaracağı aday çok büyük olasılıkla 2020 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’la yarışacak.
Biden’ın yanı sıra öne çıkan bir diğer isim Bernie Sanders. Demokrat ve bağımsızların yüzde 13’ü Sanders’ı destekleyeceklerini söylüyor. Diğer adayların hiçbiriyse ankette yüzde altıdan fazla destek görmedi.
Adayların televizyonda canlı yayında karşı karşıya gelmelerine 1 aydan biraz daha fazla süre kala ve 2020 başkanlık seçimlerine 18 ay kala Amerikan kamuoyunun en iyi tanıdıkları adayları seçme eğiliminde oldukları görülüyor.
Ankete katılan Demokratların yüzde 20’sinden azı Kongre üyesi Tulsi Gabbard, eski Coloroda Valaisi John Hickenlooper ve Montana Valisi Steve Bullock dahil olmak üzere adayların çoğunu tanıdığını belirtti. Buna karşılık ankete katılanların yüzde 84’ünden fazlası Biden ve Sanders’ı tanıdıklarını söyledi.
Virginia Üniversitesi Politika Merkezi’nden siyasi analist Kyle Kondik Biden’ın sadece ismen tanınmmsı sebebiyle önde olmadığını söylüyor. Kyle Kondik “İnsanlar sizi tanıyor ancak sevmiyorsa bunun kıymeti yok. Bu durumu eski Florida Valisi Jeb Bush’ta 2015 yılında gördük. Jeb Bush’un iyi bir ismi vardı, herkes soyadını biliyordu ama Cumhuriyetçiler kendisini sevmediği için anketlerde şu an Biden’ın olduğu kadar başarılı değildi” değerlendirmesini yaptı.
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