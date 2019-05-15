‘Demokrat Parti’de Adaylığa En Yakın İsim Biden’

76 yaşındaki Biden, Demokratlar’ın başkan adaylığı için ipi göğüslemeye en yakın isim olarak görülüyor. Ancak Biden’ın yaşı ve merkezci bakış açısı eleştirilere neden oluyor. Biden ayrıca kadınlara yönelik fiziksel temas içeren rahat tavrı ve 30 yıl önce hukuk profesörü Anita Hill’in Adalet Komisyonu oturumunda gördüğü muameleden dolayı eleştiriliyor.

Biden 18-37 yaş arası grup hariç tüm büyük nüfus grupları içinde liderliğini koruyor. 18-37 yaş aralığındaki Demokrat ve bağımsız seçmenlerin yüzde 18’i Vermont senatörü Bernie Sanders’a oy vereceklerini belirtirken Biden’a oy vereceklerin oranı yüzde 16’da kalıyor.

Çarşamba günü açıklanan anket sonuçlarına göre Demokratlar ve bağımsızların yüzde 29’u gelecek yıl başlayacak eyelet bazındaki seçimlerde Biden’a oy vereceklerini belirtti. Biden’ın henüz aday adaylığını açıklamadığı Nisan ayındaysa bu oran yüzde 24’tü.

Demokrat Parti’nin 2020 başkan aday adayı, eski başkan yardımcısı Joe Biden, Reuters/Ipsos’un aylık yaptığı ankette diğer adaylarla arasındaki farkı açtı.

Hill, hakim Clarence Thomas’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğinin onaylanması oturumunda cinsel taciz iddialarını gündeme getirmişti. Biden, Hill’in tanıklığını destekleyecek adayları oturuma çağırmamakla ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Hill’e yönelik saldırgan tavrı karşısında tepki vermemekle suçlanıyor.

Ankete göre kendisini Demokrat ya da bağımsız olarak tanımlayan kadınların yüzde 29’u Biden’ı destekliyor, bu oran geçen aya göre yüzde 4 artmış durumda.

Ayrıca kayıtlı Demokrat seçmenlerden başka adayları destekleyenler de kendi adaylarının yarış dışı kalması halinde Biden’ı destekleyeceklerini söylüyor.

Ipsos’taki anket uzmanlarından olan Chris Jackson bu durumu “Bu da diğer adaylar arasında bölünen seçmenlerde Biden karşıtı önemli bir blok olmadığı anlamına geliyor. Şu anda Joe Biden Demokrat Parti’nin önseçiminde açık şekilde önde” sözleriyle yorumladı.

Demokratlar’ın çıkaracağı aday çok büyük olasılıkla 2020 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’la yarışacak.