Demokrat Parti’de Genç Neslin Sesi Pete Buttigieg 

Iowa’daki parti ön seçimlerinde Vermont Senatörü Bernie Sanders ile başabaş giden genç başkan adayı Pete Buttigieg siyaset kökenli bir isim değil. Buttigieg, ABD’nin orta batı olarak adlandırılan bölgesindeki küçük bir kentin belediye başkanlığını yaptığı 2019’dan önce tanınan bir isim değildi. Buttigieg günümüzde başkanların politikalarına hakim olan gösterişsel taktiklere yabancı. Bir teknokrat olan Buttigieg tartışmalarda sesini çok az yükseltiyor. Genç siyasetçi siyaset sahnesindeki büyük hareketlerin ve gösterişli çıkışların yerine sakin ve aklıselim yaklaşımı tercih ediyor. Merkez sol yaklaşıma sahip Buttigieg siyasi bir devrim peşinde değil. Buttigieg ayrıca açıkça eşcinsel ilk başkan aday adayı. 38 yaşındaki genç siyasetçi ABD Başkanlık seçiminin önemli etaplarından olan Iowa’daki parti ön seçiminde ilk sonuçlara göre en güçlü aday Bernie Sanders ile başabaş gidiyor. Geçen yıl yarışa katılan Buttigieg, Demokrat Parti içinde kendisinden yaşlı ve tecrübeli siyasetçilere karşı yarışıyor.

Bunlar arasında yarışa başlamasından bu yana anketlerin ilk sırasında yer alan eski Başkan yardımcısı Joe Biden ve partinin sol kanadının büyük umudu Bernie Sanders var. Iowa’daki kısmi sonuçlar her iki kıdemli siyasetçinin de ön seçimde Buttigieg’in gerisinde kaldığı yönünde. Buttigieg belediye başkanlığı görevine Afganistan’a ABD donanmasında istihbarat görevlisi olarak gitmek için ara vermişti. Iowa’daki ilk sonuçlara göre Buttigieg, Sanders’ı çok az farkla geride bıraktı, Biden ise üçüncü sırada yer alıyor. Iowa’da yaptığı konuşmada Buttigieg “Son 50 yılda partimin Beyaz Saray’ı kazanması her defasında ülke genelinde siyasete yabancı, gelecek odaklı, Washington’un girdabına kapılmamış ve yeni nesil liderliğe kapılarını açmış bir isim tarafından oldu” ifadelerini kullandı. Buttigieg ilerlemeci bakış açısına vurgu yapıyor, ancak sağlık sigortası ve vergi konularındaki ılımlı tavrının kendisine aralarında bağımsızlar ve Cumhuriyetçiler’in de olduğu merkezdeki seçmenin oylarını kazandırabileceğine inanıyor. Buttigieg, Trump’a oy veren bu kesimin bir çıkış yolu arayışında olduğunu söylüyor.

Buttigieg kampanyasının büyük kısmını Iowa’da 2012’de Barack Obama’ya oy veren, ancak 2016’da Trump’a yönelen eyaletlerde yürüttü. Buttigieg’in şimdiki hedefiyse Iowa’daki başarısını ülke geneline taşımak. Bağış rakamları oldukça yüksek olsa da Buttigieg ülke genelindeki anketlerdeyse beşinci sırada yer alıyor. Ön seçimlere bundan sonraki süreçte gidecek eyaletlerdeki birçok seçmen, ülke çapında bilinen diğer adaylara göre Buttigieg hakkında daha az fikir sahibi. Beyaz olmayan seçmenin desteğini alamaması da Buttigieg’in Iowa başarısını ülke geneline taşımasının önüne çıkabilecek engellerden biri olarak görülüyor. Buttigieg’in seçmeni cinsel tercihinin kararlarını etkilemediğini söylese de Iowa seçiminin ardından internette yayılan bir video farklı bir resim çiziyor. Videoda Buttigieg’in destekçilerinden biri adayın eşcinsel olduğunu öğrenince tercihini değiştirmek istiyor. Oxford Üniversitesi ve Harvard mezunu olan Buttigieg aralarında Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Arapça’nın da olduğu birçok dil biliyor.