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Demokrat Parti’den Başkan Yavaş’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti yönetimi ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı kapıda karşılayan ve makamında ağırlayan Başkan Yavaş, ikili görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti yönetimi ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı kapıda karşılayan ve makamında ağırlayan Başkan Yavaş, ikili görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni görevinde Başkan Yavaş’a başarılar dileyen Uysal, “25 yıllık bir iktidarın arkasından bir değişim oldu. Deyim yerindeyse, Sayın Başkan’ın tabiriyle hak yerini buldu. Burada çok kısa zamanda çok küçük fakat manası büyük dokunuşlar gerçekleşti. Kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde yeniden milletimize döndürülmesi Sayın Başkan’ın vaatlerinin kısa sürede kendisinin dışındaki siyasi partiler tarafından teklif ediliyor olması, üslubu sadece oyunu aldığı kitlelerin değil, oyunu alamadığı kitlelerin de rızasını gözetecek bir üslupla Başkentimizin yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor, biz de bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Başkan Yavaş’ın tüm siyasi kimliklerin güvenini kazandığına dikkat çeken DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ankaralının farklı farklı siyasi kimliklerinin kendisine karşı bir güveni ve kendisine dair beklentisi var” ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Başkanımın hakkımızdaki güvenine ve Ankaralıların güvenine layık olmaya çalışacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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