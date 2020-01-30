HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Demokrat Parti'den DSP'ye taziye ziyareti

Demokrat Parti'den DSP'ye taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Demokrat Parti'den DSP'ye taziye ziyareti

ANKARA(AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziye ziyaretinde bulundu.

Aksakal, DSP Genel Merkezi'nde ağırladığı Uysal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Rahşan Ecevit'in eylül ayında rahatsızlandığını, o dönemde kardeşi Asude Aral'ın kendisiyle ilgilendiğini anlatan Aksakal, aralık ayında bir kez daha rahatsızlandığını ifade etti. Aksakal, Rahşan Ecevit'in Türk siyasi tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Rahşan Ecevit, 17 Ocak akşamı hayatını kaybetmiş, 19 Ocak'ta eşi Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrine defnedilmişti.

Demokrat Parti'den DSP'ye taziye ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

En Çok Okunan Haberler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

CHP'den Kızılay yönetimine istifa çağrısı

AK Parti'den Türk bayrağı yırtan Yunan vekile çok sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Yunan vekile sert tepki: Faşist, karaktersiz, ırkçı...

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Benim tarzım bu!

Tatil eleştirilerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

Alman milletvekilleri Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi

Alman milletvekillerinden Trump'ın sözde barış planına tepki

AK Parti ve MHP'li vekillerden İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi

İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi! 'Hangi vicdanla...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile görüştü

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.