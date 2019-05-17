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Demokrat Partiden Yavaş'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yavaş ile makamında bir süre görüşen Uysal, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yavaş'ın başkan olduktan sonra kısa süre içinde küçük ama anlamlı dokunuşlar yaparak hizmete başladığını söyledi.

Uysal, aday olduğu siyasi parti dışında diğer siyasi kimliklerin Yavaş'a güven duyduğunu ifade ederek insan kaynağı noktasında liyakati merkeze alan bir anlayışla önümüzdeki süreçte büyük hizmetler yapılacağını ümit ettiklerini belirtti.

Dünyada şehirlerin büyük bir rekabet süreci içinde olduğunu vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:

"Başşehrimiz Ankara'nın tarihi kimliği ve başkent hüviyetiyle beraber, taşrası ve merkeziyle köyüne, kasabasına, her noktasına büyük hizmet bekleniyor. Bu hayırlı başlangıçla beraber, bu iktidar değişiminin Ankara'mıza güzel hizmetleri olsun temennimizi bu vesileyle paylaşıyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın başkanın hakkımızdaki güveni ve Ankaralıların güvenine layık olmaya çalışacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal

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