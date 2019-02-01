Demokrat Parti’den Yeni Başkan Aday Adayı

New Jersey eyaleti senatörü Cory Booker, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı. Booker, derin kutuplaşma içinde olan Amerika'yı ortak bir emel etrafında birleştirme hedefiyle yola çıktığını söyledi.
California Senatörü Kamala Harris'ten sonra Demokrat Parti'nin 2020 başkan adayını belirlemek üzere düzenlenecek ön seçimlere katılacak ikinci siyah siyasetçi olan Cory Booker, ”Hiç kimsenin unutulmadığı, hiç kimsenin arkada bırakılmadığı, anne babaların çocuklarını doyurabildiği, her mahallede iyi maaş veren işlerin olduğu, adalet sistemimizin çocukları kafese ya da tabuta sokmak yerine güvenliğimizi sağladığı, liderlerimizin yüzünü televizyonda gördüğümüzde utanç değil, gurur duyduğumuz bir ülke inşa edebileceğimize inanıyorum. Mesele, bunu başarıp başaramayacağımız değil, bunun için gereken toplu iradeye sahip olup olmadığımızdır. Ben bu iradeye sahip olduğumuza inanıyorum” sözleriyle aday olduğunu açıkladı.
New Jersey Senatörü Cory Booker, Demokrat Parti'nin şimdiden kalabalıklaşmaya başlayan ön seçim arenasında yine Demokrat Parti'den Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, California Senatörü Kamala Harris ve New York Senatörü Kirsten Gillibrand'le birlikte yarışa girmiş oldu. Booker, ön seçimlerin ilk yapılacağı eyaletler olan Iowa, New Hampshire ve Güney Carolina'da etkili kilit kişilerle bağlantılar kurmak için aylar öncesinden çalışmalara başlamıştı.
New Jersey eyaletinin en büyük kenti Newark'ın eski belediye başkanı olan Booker, 2013 yılında girdiği özel seçimlerinde Demokrat Frank Lautenberg'ün ölümüyle boşalan Senato koltuğuna oturdu. 2014 Kongre ara seçimlerinde yeniden New Jersey'den senatör olarak seçilen Booker, New Jersey Valisi'nin Kasım ayında imzalayarak yürürlüğe soktuğu yasa uyarınca bir yandan 2020 başkanlık yarışını sürdürürken diğer yandan 2020'de New Jersey'den bir dönem daha seçilmek üzere Senato yarışına da katılabilecek. 49 yaşında ve bekar olan Cory Booker, geçen yıl Başkan Trump'ın da destek verdiği partilerüstü ceza hukuku reformu yasasının hazırlanmasında büyük rol oynamıştı.
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