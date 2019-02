Demokrat Parti’den Yeni Başkan Aday Adayı

New Jersey Senatörü Cory Booker, Demokrat Parti'nin şimdiden kalabalıklaşmaya başlayan ön seçim arenasında yine Demokrat Parti'den Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, California Senatörü Kamala Harris ve New York Senatörü Kirsten Gillibrand'le birlikte yarışa girmiş oldu. Booker, ön seçimlerin ilk yapılacağı eyaletler olan Iowa, New Hampshire ve Güney Carolina'da etkili kilit kişilerle bağlantılar kurmak için aylar öncesinden çalışmalara başlamıştı.

New Jersey eyaletinin en büyük kenti Newark'ın eski belediye başkanı olan Booker, 2013 yılında girdiği özel seçimlerinde Demokrat Frank Lautenberg'ün ölümüyle boşalan Senato koltuğuna oturdu. 2014 Kongre ara seçimlerinde yeniden New Jersey'den senatör olarak seçilen Booker, New Jersey Valisi'nin Kasım ayında imzalayarak yürürlüğe soktuğu yasa uyarınca bir yandan 2020 başkanlık yarışını sürdürürken diğer yandan 2020'de New Jersey'den bir dönem daha seçilmek üzere Senato yarışına da katılabilecek. 49 yaşında ve bekar olan Cory Booker, geçen yıl Başkan Trump'ın da destek verdiği partilerüstü ceza hukuku reformu yasasının hazırlanmasında büyük rol oynamıştı.