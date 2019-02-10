Demokrat Parti'den Yeni Başkan Adayı

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, 2020 yılındaki başkanlık yarışına katılacağını açıklayan son Demokrat Partili aday oldu.
Eski tüketici hakları savunucusu ve Demokrat Parti’nin en solundaki siyasetçilerinden biri olan Warren, aynı zamanda partinin altıncı kadın başkan adayı.
69 yaşındaki Elizabeth Warren, adaylığını kendi eyaletindeki eski sanayi bölgesi Lawrence’de yaptı.
Resmi adaylık açıklamasında Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı eleştirmemeye özen gösterdiği dikkat çeken Warren, konuşmasını daha çok ekonomik eşitlik üzerine yoğunlaştırdı.
Orta sınıfın cendere altında olduğunu savunan zengin kesime çok az yükümlülük, diğer herkeseyse çok az fırsat eşitliği verildiğini savundu. Warren konuşmasına mekan olarak çoğu göçmen işçilerin çalıştığı ve 100 yıl önce büyük bir greve gidilen eski demir-çelik tesisini seçti.
Warren, başkanlığa adaylığını açıklamadan bir süre öncesine kadar geçmişinde “Kızılderili kökenleri” olduğu yönünde yalan beyan bulunmasından dolayı ağır eleştirilere hedef oluyordu. Demokrat Senatör bu nedenle iki kez özür dilemek zorunda kaldı.
2008 yılındaki mali krizde iflas eden bankalara verilen federal kurtarma fonlarını inceleme altına alan Kongre komisyonuna başkanlık eden Elizabeth Warren, kurulmasına kendinin ön ayak olduğu Tüketici Mali Koruma Bürosu'na başkan olma girişimleri Cumhuriyetçiler tarafından engellenince, Massachusetts eyaletinden senatörlük seçimlerine girdi. Warren 2012 yılında dönemin Cumhuriyetçi senatörüne karşı girdiği seçim kazanarak Senato'ya girdi.
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