MERSİN (AA) - İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurulan ancak adaylık başvurusu gecikince Demokrat Parti'den adaylığını açıklayan Burhanettin Kocamaz, "Önümüzü kestiler biz de Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından döndüğü Mersin'de, kent girişinde bir grup tarafından karşılandı.

Seçim otobüsü üzerinde bir konuşma yapan Kocamaz, kendisine kurulan kumpas sonucu İYİ Parti'den aday olamadığını iddia etti.

Kocamaz, adaylık sürecinin "Demokrasi mücadelesine" dönüştüğünü ifade ederek, "Birileri 'Göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den dahi aday olamayacak' diye bir ifade kullanmıştı. Demek ki bildikleri bir şey varmış, bildikleri, partinin içerisine girip adaylığımızı engellemeye çalışmakmış. Önümüzü kestiler biz de Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık." diye konuştu.

Mersine dönüşünde ilk olarak seçim kuruluna gittiklerini anlatan Kocamaz, "Ankara'dan ayağımızın tozuyla geldik, yeniden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için doğrudan seçim kuruluna gittim. Dosyamızı götürüp teslim ettik." dedi.

Kocamaz, destekleri için İYİ Parti ve Demokrat Parti yöneticilerine teşekkür etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakının saat 17.00'den sonra verildiği gerekçesiyle kabul edilmediği ve il başkanının görevden alındığı kaydedilmişti.

Kocamaz, daha sonra Demokrat Parti'nin adayı olarak duyurulmuştu.

