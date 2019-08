Demokrat Partili Rakipleri Biden’ı Yine Terletti

Demokrat Parti’nin başkan adayları arasında yapılan tartışma programlarının ikinci turunun ikinci akşamı yine Michigan eyaletinin Detroit kentinde yapıldı.

Tartışmaya, 76 yaşındaki eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın, kendisinden en az 20 yaş genç adaylarla giriştiği sözlü tartışmalar damgasını vurdu. Deneyimli siyasetçinin özellikle tartışmaya girdiği iki siyah aday adayı, eski Başkan Barack Obama’nın yardımcılığını yapmış olmasının, Biden’ın Beyaz Saray’a seçilmesi için yeterli bir kriter olmadığını savundu. Biden’ın da önceki tartışmaya oranla daha sert olduğu gözlendi. Kamuoyu yoklamalarında Demokrat adayların açık farkla önünde giden Biden, bu tartışmada neredeyse tüm rakiplerinin hedefindeydi.

Dün 10 adayın karşı karşıya gelmesinin ardından, geriye kalan adaylar, podyumda ırk temelli ve etnik sorunlar, yargı sistemi, göçmenlik ve sağlık sigortası sistemi konusunda kozlarını paylaştı.

Dün geceki tartışmaya, Biden’ın yanı sıra Colorado Senatörü Michael Bennet, New Jersey Senatörü Cory Booker, Eski İmar Bakanı Julian Castro, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Hawaii Temsilciler Meclisi Üyesi Tulsi Gabbard, New York Senatörü Kirsten Gillibrand, California Senatörü Kamala Harris, Washington Eyaleti Valisi Jay Inslee ve girişimci Andrew Yang katıldı.