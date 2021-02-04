Demokrat Partililer Trump'ı İfadeye Çağırdı

Eski Başkan Donald Trump'ı gelecek hafta Senato'daki azil duruşmasında yargılayacak olan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partililer, yüzlerce destekçisi 6 Ocak'ta Kongre binasına baskın düzenlemeden önceki süreci yönetimiyle ilgili Trump’ı ifade vermeye çağırdı.

Temsilciler Meclisi, 6 Ocak günü seçim sonuçlarını protesto eden çok sayıda göstericinin Kongre binasına baskın düzenlemeden yaptığı ateşli konuşmada, destekçilerinden seçim yenilgisine karşı "savaşmaları" çağrısında bulunan Trump hakkında, halkı isyana kışkırtma suçlamasıyla azil kararı almıştı.

Avukatlarıysa bu hafta yaptıkları açıklamada suçlamayı reddetti ve Trump'ın "başkanlık görevlerini tamamen ve sadakatla yerine getirdiğini" kaydetti. Avukatları ayrıca Trump'ın seçim yenilgisinin yaygın sahtekarlık sonucu olduğu şeklindeki iddialarının, ABD Anayasası'nın birinci ek maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü kapsamında güvence altına alındığını vurguladı.

Senato'daki azil davasında savcılık görevini üstlenecek Demokrat Partili 9 üyeden oluşan heyetin başkanı Maryland eyaleti temsilcisi Jamie Raskin, Trump'a gönderdiği mektupta, "Gerçeklere dayalı bu suçlamalara karşı çıkışınızı göz önüne alarak sizi 6 Ocak 2021'deki tutumunuza ilişkin Senato'da görülecek azil duruşmasından önce ya da duruşma sırasında yemin ederek ifade vermeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.