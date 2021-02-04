Demokrat Partililer Trump'ı İfadeye Çağırdı

Eski Başkan Donald Trump'ı gelecek hafta Senato'daki azil duruşmasında yargılayacak olan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partililer, yüzlerce destekçisi 6 Ocak'ta Kongre binasına baskın düzenlemeden önceki süreci yönetimiyle ilgili Trump’ı ifade vermeye çağırdı.
Temsilciler Meclisi, 6 Ocak günü seçim sonuçlarını protesto eden çok sayıda göstericinin Kongre binasına baskın düzenlemeden yaptığı ateşli konuşmada, destekçilerinden seçim yenilgisine karşı "savaşmaları" çağrısında bulunan Trump hakkında, halkı isyana kışkırtma suçlamasıyla azil kararı almıştı.
Avukatlarıysa bu hafta yaptıkları açıklamada suçlamayı reddetti ve Trump'ın "başkanlık görevlerini tamamen ve sadakatla yerine getirdiğini" kaydetti. Avukatları ayrıca Trump'ın seçim yenilgisinin yaygın sahtekarlık sonucu olduğu şeklindeki iddialarının, ABD Anayasası'nın birinci ek maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü kapsamında güvence altına alındığını vurguladı.
Senato'daki azil davasında savcılık görevini üstlenecek Demokrat Partili 9 üyeden oluşan heyetin başkanı Maryland eyaleti temsilcisi Jamie Raskin, Trump'a gönderdiği mektupta, "Gerçeklere dayalı bu suçlamalara karşı çıkışınızı göz önüne alarak sizi 6 Ocak 2021'deki tutumunuza ilişkin Senato'da görülecek azil duruşmasından önce ya da duruşma sırasında yemin ederek ifade vermeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Raskin, Trump'ın 8-11 Şubat tarihleri arasında ifade vermesini talep etti.
Raskin, mektubuna, "Eğer bu daveti geri çevirirseniz, ifade vermeyi reddetmenizden, 6 Ocak 2021'deki hareketlerinize (ve kayıtsızlığınıza) ilişkin güçlü bir ters çıkarımda bulunmak dahil tüm haklarımızı saklı tutacağımızı ifade ediyoruz" şeklinde devam etti.
Trump'ın Senato'da ifade vermeyi kabul edip-etmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.
Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a yenilmesinin ardından geçen iki ay boyunca seçime hile karıştırıldığı için kaybettiğini sık sık dile getirmiş, ancak bu iddialar mahkemeler ve eyalet seçim yetkilileri tarafından reddedilmişti.
Trump'ın 6 Ocak'ta destekçilerine savaşma çağrısı yapmasından sonra Kongre'ye düzenlenen baskında aralarında Kongre binasında görev yapan bir polis memuru da olmak üzere beş kişi hayatını kaybetmişti.
Donald Trump, ABD tarihinde Senato'da azil çağrısıyla iki kere yargılanan ilk başkan olacak. Trump ayrıca görev süresi dolduktan sonra Senato'da yargılanacak ilk başkan.