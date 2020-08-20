Demokrat Partililerden Oy Kullanın Çağrısı

Sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kurultayı’nın üçüncü gecesinde gözler, California Senatörü Kamala Harris’in geleneklere göre başkan yardımcılığı görevini resmen kabul ettiğini açıklayacağı gecenin son konuşmasındaydı. Ancak beklenin aksine Harris, sürpriz bir şekilde beklenenden iki saat önce ekrana çıkıp Amerikan halkına “Oyunuzu kullanın” çağrısı yaptı. Harris’in sürpriz konuşmasından beş dakika sonra Joe Biden, Twitter hesabından “Sesiniz oyunuzdur. Öyleyse seçime hazırlanın ve oy pusulanızı nasıl kullanacağınızın planı yapın” paylaşımında bulundu. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski First Lady ve 2016 yılı başkan adayı Hillary Clinton da kurultay konuşmalarında seçmenlere oy kullanmaları çağrısında bulundu. “Oy verdiğimizde işler daha iyi hale geliyor” Harris yaptığı sürpriz konuşmada "Çoğunuzun bu yıl oy vermeyi planladığını biliyorum, ancak bu seçimin heyecanı ve coşkusu arasında, engelleri ve yanlış bilgileri de duydunuz. Oy kullanmanızı zorlaştıranlar var. Neden oy kullanmamızı istemediklerini kendimize sormamız gerektiğini düşünüyorum. Sesimizi susturmak için neden bu kadar çok çaba var? Cevap, çünkü oy kullandığımızda işler değişiyor. Oy verdiğimizde işler daha iyi hale geliyor" dedi.

Harris, partililere oy kullanma çağrısı yaptıktan iki saat sonra yaptığı konuşmadaysa ”ABD Başkan Yardımcılığı adaylığını kabul ediyorum. Onur duyuyorum” dedi. Harris, Amerika’ya hayallerini gerçekleştirmek için gelen Hintli bir anne ve Jamaikalı bir babanın birbirlerine aşık olup evlenmeleriyle dünyaya geldiğini, ailesi, yaşamı ve hayat mücadelesinden örnekler verdiği duygusal bir konuşma yaptı. Demokrat Parti Başkan Yardımcısı adayı Harris, Donald Trump’ın liderlikte başarısızlığının can kayıplarına ve geçim kaynaklarına mal olduğunu belirterek ”Şu anda ne yaptığımızı biliyorsunuz. Çalışmıyoruz ve biz can kaybına, iş kaybına, fırsatların kaybına, normal yaşamın kaybına uğruyoruz” dedi. “Başkan Trump trajediyi bir silaha dönüştürdü” Corona virüsünün adil olmadığını kaydeden Harris “Bu virüs hepimize vururken dürüst olmalıyız bu bir fırsat eşitliği değil. Siyah Latin ve yerli halk orantısız bir şekilde acı çekiyor ve ölüyor. Ve bu bir tesadüf değil, eğitim ve teknolojideki eşitsizliklerin yapısal ırkçılığın etkisi, barınma, iş güvenliği, ulaşım, üreme ve anne sağlığı hizmetlerinde adaletsizlik, polis tarafından zor kullanmada. Açık olalım ırkçılık için bir aşı yok. Bu işi George Floyd adına, Brianna Taylor adına, daha adları sayılamayacak kadar çok olan kişilerin hayatları için yapmalıyız” diye konuştu.

Başkan Trump’ın salgın yüzünden yaşanan trajediyi bir silaha dönüştürdüğünü belirten Harris "Joe, zorluklarımızı amaca dönüştüren bir başkan olacak" dedi. Obama: “Demokrasinizi, gücünüzü elinizden almalarına izin vermeyin” Eski ABD Başkanı Barack Obama’da, kurultayda 15 dakika süren bir konuşma yaptı. Obama, konuşmasını Amerikan Anayasası’nın hazırlanıp imzalandığı Philadelphia’dan yaptığını belirterek ”Bu seçimdeki riskler hakkında elimden geldiğince açıkça konuşmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki 76 günde yapacağımız şey gelecek nesillerde yankılanacak” dedi. Amerikalıları oy kullanmaya davet eden eski başkan "Gücünüzü elinizden almalarına izin vermeyin. Demokrasinizi elinizden almalarına izin vermeyin. Bu duruma nasıl dahil olacağınıza ve nasıl oy kullanacağınız konusunda hemen şimdi bir plan yapın" dedi. Obama, yerine geçen Donald Trump’ın kendi hedef ve vizyonunu benimseyeceğini, politikalarıma devam edeceğini asla beklemediğini ancak Donald Trump'ın yaptığı işi ciddiye almasını ülke için umduğunu belirterek ”Demokrasiye biraz saygı duyabileceğini bekliyordum ama asla yapmadı. Yaklaşık dört yıldır yaptığı işe hiç ilgi göstermedi. Ülkede ortak bir zemin bulmaya gerek duymadı. Ofisinin müthiş gücünü kendisi ve arkadaşları dışında kimseye yardım etmek için kullanmaya ilgi duymadı” dedi.

“Demokratik kurumlarımız daha önce hiç olmadığı kadar tehdit edildi” Obama, Trump’ın başarısızlığının sonuçlarının çok ağır olduğunu belirterek ”Corona virüsü yüzünden 170 bin Amerikalı öldü. Milyonlarca kişi işini kaybetti. Dünya çapındaki gurur dolu itibarımız kötü bir şekilde azaldı ve demokratik kurumlarımız daha önce hiç olmadığı kadar tehdit edildi” dedi. Uzun yıllar başkan yardımcılığını yapan Joe Biden için de Obama ”Sekiz yıl boyunca büyük bir karar aldığımda her defasında Joe, odada kalan son kişiydi. Joe, beni çok daha iyi bir başkan yaptı. Joe Biden bizi daha iyi bir ülke yapacak karaktere ve deneyime sahip. Arkadaşım Kamala Harris'i de kendine ideal bir ortak seçti. Bu ülkeyi Joe ve Kamala, daha iyi, daha adil, daha güçlü bir ülke haline getirecek. Vizyonlarını gerçeğe dönüştürecek somut politikaları var” ifadelerini kullandı. Obama konuşurken Trump paylaşımda bulundu Obama’nın konuşması sırasında Başkan Trump paylaştığı Twitter mesajında Obama’nın, kendisinin kampanyasında casusluk yapmaya kalktığını ancak yakalandığını öne sürdü.