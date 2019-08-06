Demokrat Seçmenden Biden ve Sanders’a Destek

Biden halkın var olan sağlık sigortasını sürdürmesine yönelik ılımlı bir plan izleyeceğini söylerken Sanders sağlık sigortasını devletin sağlamasını ve özel şirketlerin aradan çekilmesini öngören bir tasarının mimarı.

Geçen ay yapılan ankette de Biden’a destek benzer oranda çıkmıştı. Bernie Sanders ise geçen ayki ankete oranla yüzde 2 daha fazla destek alarak destek oranını yüzde 18’e çıkardı.

1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankete göre Demokratlar’ın ve bağımsızların yüzde 22’si Biden’a oy vereceklerini söyledi.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 11’i Demokrat Parti’nin adayının güçlü bir sağlık planına sahip olması gerektiği görüşünde. Demokrat adayın çevre konusunda önemli duruşa sahip olması gerektiğini düşünenlerin oranıysa yalnızca yüzde 5.

Azınlıklardan Biden ve Sanderrs’a destek eşit

Temmuz ve Ağustos ayları arasında hem Biden hem de Sanders azınlıklardan büyük destek topladı. Bu süre zarfında azınlıklar daha az bilinen ancak öne çıkan adaylardan California Senatörü Kamala Harris ve eski Teksas Kongre üyesi Beto O’Rourke’tan desteklerini çekti.

Kendilerini Demokrat ya da bağımsız olarak tanımlayan azınlık ırk gruplarının yüzde 23’ü Biden’a, yüzde 23’üyse Sanders’a oy vereceklerini söyledi. Bu da bu grup içinde her iki adayın da destek oranının yüzde iki arttığını gösteriyor.

Aynı grup içinde Harris’e oy verenler yüzde 6’yla Temmuz ayına göre beş puan gerilemiş durumda.

Anket ABD genelinde 1.258 kişiyle yapıldı, bunların 494’ü azınlık ırk gruplarından.

