Trump panik içinde! Anket sonuçları geldi...

Reuters/Ipsos’un Amerika genelinde yaptığı bir ankete göre, Demokrat seçmenlerin ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu alan parti liderlerine net bir mesajı var: “Sağlık sistemini koruyun ve Başkan Donald Trump’ı azledin.”
Ankete göre, kendilerini Demokrat olarak tanımlayanlar Trump’ın azledilmesi girişiminin Kongre’nin en öncelikli konularından biri olmasını istiyor. Bu oran yüzde 43. Aynı seçmen grubunun ikinci önceliğiyse, sağlık sisteminin korunması.
Parti liderleri yeni kazandıkları çoğunluğu, Trump’ın Beyaz Saray’ı üzerinde baskı uygulamak için kullanacaklarının sözünü verdiler ancak, kendileri de azil sürecinin Anayasa’yı bozacak ve Trump’ın destekçilerini bile rahatsız edecek çok sağlam delillere sahip olmaları gerektiğini kabul ediyor.
Demokrart Parti liderlerinin ihtiyatlı olmalarını gerektirecek nedenleri var. Bunun için Temsilciler Meclisi’nde daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Bununla birlikte Cumhuriyetçiler Senato’da konumlarını güçlendirdi. Senato, azil sürecinde suçluluk ya da masumiyet konusunda karar verme gücüne sahip.
Amerikan kamuoyu ise genelde azledilme sürecine daha mesafeli. Ankete katılanların yüzde 24’ü bunu Kongre’nin ele alması gereken en öncelikli üç konu arasında gösteriyor.
Demokratların yüzde 54 ve Cumhuriyetçilerin yüzde 55’i de Kongre’nin sağlık konusuna öncelik vermesi gerektiğini düşünüyor.
Demokratların öncelik verdiği üçüncü konu ise yüzde 40’la çevre.
Cumhuriyetçilerin sağlıktan sonra en öncelikli konuları arasında yüzde 54’le sınır güvenliği, yüzde 40’la göçmenlik reformu ve 37’yle vergi indirimleri geliyor.
Demokratların dörtte biri Kongre’nin Özel Savcı Robert Muller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasını korumasını istiyor.
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