Demokrat Senatör Kürtaj Hakkı Yasası İçin Çalışacak

2020 Başkanlık seçimleri için aday adayı olan Senatör Elizabeth Warren, kadınların seçme kararı ve kürtaj hakkının korunmasına yönelik federal yasalar çıkarılması için harekete geçti. Warren’ın hamlesi, son olarak Alabama ve Missouri’de kürtajı neredeyse yasaklayan bir yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından geldi.

Cumhuriyetçi eyalet yetkililerinin öncülüğünde başlatılan kürtaj kısıtlama ve yasaklarının, 2019 yılı içinde Utah, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Ohio, Georgia, Alabama ve Missouri’de onaylanması ABD genelindeki tartışmaları alevlendirdi.

Eyaletlerin, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkını güvence altına alan 1973 tarihli hükmünü ortadan kaldırma hedefine yönelik yasalara karşı Warren kürtaj hakkı platformu oluşturduğunu açıkladı. Demokrat Senatör, kadınlara kürtaj değil her türlü sağlık hizmetini sağlayanlara müdahale etmeye çalışan eyaletleri engellemek için federal yasa çıkarılması çağrısı yaptı.

Elizabeth Warren ayrıca, sağlık sigortası şirketlerinin, kürtaj hakkına erişimi sınırlamalarının da yasayla engellemesi için çalışacak.