Demokrat Senatör Kürtaj Hakkı Yasası İçin Çalışacak

2020 Başkanlık seçimleri için aday adayı olan Senatör Elizabeth Warren, kadınların seçme kararı ve kürtaj hakkının korunmasına yönelik federal yasalar çıkarılması için harekete geçti. Warren’ın hamlesi, son olarak Alabama ve Missouri’de kürtajı neredeyse yasaklayan bir yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından geldi.
Cumhuriyetçi eyalet yetkililerinin öncülüğünde başlatılan kürtaj kısıtlama ve yasaklarının, 2019 yılı içinde Utah, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Ohio, Georgia, Alabama ve Missouri’de onaylanması ABD genelindeki tartışmaları alevlendirdi.
Eyaletlerin, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkını güvence altına alan 1973 tarihli hükmünü ortadan kaldırma hedefine yönelik yasalara karşı Warren kürtaj hakkı platformu oluşturduğunu açıkladı. Demokrat Senatör, kadınlara kürtaj değil her türlü sağlık hizmetini sağlayanlara müdahale etmeye çalışan eyaletleri engellemek için federal yasa çıkarılması çağrısı yaptı.
Elizabeth Warren ayrıca, sağlık sigortası şirketlerinin, kürtaj hakkına erişimi sınırlamalarının da yasayla engellemesi için çalışacak.
Kongre’nin bazı eyaletlerin kürtaj kliniklerine karşı hali hazırda uyguladığı aşırı düzenlemelere karşı da harekete geçmesi çağrısı yapan Warren’dan “Eyaletlerin kürtaj operasyonu için gerekli tıbbi malzeme ve ilaca erişimi sınırlamasını da yasaklayacağım” açıklaması da geldi.
Başkanlık aday adayı, diğer Demokrat rakiplerine de katılarak 1976’da devletin sağlık sigorta sistemi Medicaid’in kürtajı karşılamasını sınırlayan düzenlemenin de kaldırılmasını istedi. 1976 tarihli Hyde kanunu, federal sağlık fonunun sadece tecavüz, ensest, ya da annenin sağlığını tehlikeye atan durumlarda kürtajı karşılamasına izin veriyor.
Medium adlı internet sitesinde planlarını yazılı açıklayan Elizabeth Warren, “Bu karanlık bir dönem. İnsanlar korkuyor ve öfkeli. Bunda da haklılar. Ancak vakit pes etme değil savaşma vakti. Amerikalıların çoğu 1973’te güvence altına alınan kürtaj hakkının öncesine dönmek istemiyor” dedi.
Warren, Kongre’nin sadece kürtaj hakkı değil, doğum kontrolüne erişim, cinsellik eğitimi ve hamilelerin bakımı konusunda da çalışması gerektiğini savundu ve “Tüm kadınların çocuk sahibi olma hakkı, çocuk sahibi olmama hakkı ve çocukları güvenli, sağlıklı bir çevrede yetiştirme hakkını koruyan bir gelecek kurmalıyız” ifadelerini kullandı.
Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkını koruyan hükmünün yasalaşması için çağrı yapan ilk Demokrat değil. New Jersey Senatörü Cory Booker ve New York Senatörü Kirsten Gilliband de kürtaj hakkı yasasından yana ancak böyle bir adımın Senato’daki Cumhuriyetçilerin direnişiyle karşılaşması kaçınılmaz.
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