Demokrat Senatörler Dev Yatırım Tasarısında Anlaştı

Senato’nun önde gelen Demokratları Başkan Biden’ın geniş kapsamlı altyapı tasarısını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Senato’daki Demokratlar yakında gündeme gelecek bir bütçe tasarısına 3,5 trilyon dolarlık bir yatırım planını ekleme konusunda fikir birliğine vardı.

Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, Senato Bütçe Komisyonu’ndaki Demokratlar ve Beyaz Saray yetkilileri arasında iki saatten uzun süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Schumer, Senato’da 50 üyeli Demokrat parti grubu tarafından desteklenmesi gereken 3,5 trilyon dolarlık tasarının yaşlılar için Medicare sağlık sigortası programının da önemli ölçüde genişletilmesini içerdiğini belirtti. Bu madde Bütçe Komisyonu Başkanı Bernie Sanders’ın önceliklerindendi.

Schumer, Medicare’in genişleyen kapsamına diş, işitme ve göz sağlığı masraflarının da ekleneceğini belirtti.

Schumer, Başkan Joe Biden’ın Senato’daki Demokratlar’la yiyeceği öğle yemeğinde tasarıyı geçirmek için izlenmesi gerekebilecek engebeli yolu görüşeceğini kaydetti.

Bütçe komisyonunun ılımlı Demokrat üyelerinden Senatör Mark Warner, anlaşmanın 3,5 trilyon dolarlık altyapı harcamalarının tamamının nasıl karşılanacağı konusunda hükümler içerdiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Demokrat ve Cumhuriyetçi müzakereciler, iki partinin de desteklediği diğer altyapı tasarısının görüşmelerinde de ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Demokratlar Biden’ın geniş kapsamlı altyapı paketini iki aşamada ele almayı istiyor. Bunların ilki 1,2 trilyon dolarlık yolları, köprüleri içeren fiziksel altyapı paketi ve ikincisiyse 3,5 trilyon dolarlık evde yaşlı ve çocukların bakımını, iklim değişikliğiyle mücadele programının masraflarının karşılanmasını içeren “insani altyapı” paketi.

Yalnızca Demokratlar’ın oylarıyla geçmesi bekleniyor

Paketin ikinci aşamasının Kongre’den yalnızca Demokratlar’ın oylarıyla ve ‘‘uzlaşma’’ yöntemiyle geçirilmesi bekleniyor.

Senato’nun iki partinin de desteğini alan 1,2 trilyon dolarlık paketi Ağustos ayında tatile çıkmadan önce onaylaması umuluyor. 3,5 trilyon dolarlık paketin çerçevesini oluşturacak bir bütçe tasarısının ise sonbaharda geçmesi bekleniyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in ise geniş kapsamlı altyapı paketine destek vermesi beklenmiyor. Bu durum Demokratlar’ın ‘‘uzlaşma’’ süreciyle normalde gereken 60 oy kuralını baypas ederek tasarıyı Cumhuriyetçiler’in oyları olmaksızın 100 koltuklu Senato’dan geçirmeye çalışmalarına neden oluyor.

Biden, geniş kapsamlı altyapı tasarısına şirketlere ve varlıklı kesime konulan vergileri arttırarak kaynak sağlamayı istiyor.

Demokratlar henüz tasarıda yer alabilecek vergi artışıyla ilgili ayrıntıları dile getirmezken Bütçe Komisyonu Başkanı Sanders ‘‘Varlıklı kesim ve büyük şirketler üzerlerine düşen adil vergi payını ödeyecek ve biz de böylelikle bu ülkenin çalışan ailelerini koruyabileceğiz’’ diye konuştu.

Cumhuriyetçiler ise 2017 yılında, eski Başkan Donald Trump döneminde geçirilen vergi kesintilerinden Biden’ın altyapı paketine kaynak oluşturmak için geri adım atmak istemiyor.

Aralarında Sanders’ın da olduğu liberal Demokratlar 6-10 trilyon dolarlık harcamaları içeren daha geniş kapsamlı bir altyapı tasarısı istiyor.

Ancak Biden ve Kongre’deki ılımlı Demokratlar Cumhuriyetçiler’in bu yıl zaten Corona virüsü salgını ve ekonomik teşvikler nedeniyle yüksek olan hükümet harcamaları konusundaki şikayetleri nedeniyle rakamı daha düşük tutmaya çalışıyor.

Sanders tasarının kendi umduğundan daha az miktarda yatırım içermesine rağmen bunun Amerikan tarihinin dönüm noktalarından biri olacağını söyledi. Sanders pakette yer alması beklenen iklim değişikliği programıyla ilgiliyse ‘‘Bugün enerji sistemimizi dönüştürmede dünyaya öncülük etme sürecine başlıyoruz’’ dedi.

Amerikalılar altyapının yenilenmesini destekliyor

Ipsos/Reuters tarafından yapılan bir anket Amerikalılar’ın çoğunun Biden ve Kongre’deki Demokratlar’ın istedikleri türden altyapı iyileştirme çalışmalarını desteklediğini gösteriyor.

Geçen hafta yapılan ankete göre ABD’de yetişkinlerin yüzde 84’ü limanların, demiryollarının, köprülerin ve otoyolların yenilenmesi için harcama paketi oluşturulmasını destekliyor.

Yüzde 76, evde yaşlı, çocuk ve engellilerin bakımı için yatırım yapılmasını desteklerken yüzde 74 geniş bant internet ağı yatırımlarını ve yüzde 69 ise ABD’de kurşun içeren tüm su borusu tesisatının değiştirilmesine destek veriyor.

Bu milyarlarca dolarlık yatırımların nasıl karşılanması gerektiği sorulduğundaysa yüzde 64 çok kazanan Amerikalılar’dan alınacak vergilerin arttırılmasına destek verdiklerini söylerken yüzde 27 bu tür vergi artışına karşı olduklarını bildirdi. Yüzde 37 ise hükümetin altyapı planına kaynak oluşturmak için kendi vergilerinin arttırılmasına razı olduklarını belirtti.

