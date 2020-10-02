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Demokrat Senatörlerden Dağlık Karabağ ve Türkiye Mektubu

02.10.2020 20:35 | Son Güncelleme

ABD Kongre üyelerinin mektubunun ardından Senato’daki Demokratlar’dan da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların sonlandırılması için müzakerelerde arabuluculuk yapması çağrısı geldi

Demokrat Senatörlerden Dağlık Karabağ ve Türkiye Mektubu

ABD Kongre üyelerinin mektubunun ardından Senato’daki Demokratlar’dan da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların sonlandırılması için müzakerelerde arabuluculuk yapması çağrısı geldi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli Demokrat üyesi Senatör Bob Menendez’in öncülüğünde 11 Demokrat senatör, ABD’nin Azerbaycan’a sağladığı güvenlik yardımının derhal askıya alınması, ateşkesin sağlanması ve müzakerelere dönülmesi için de Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye’nin liderleriyle doğrudan diyaloğa geçilmesi çağrısında bulundu.

Demokrat senatörler kaleme aldıkları mektupta “Çatışmanın başka dış aktörleri de içine çekmesi olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin derhal ateşkesi sağlamak üzere diplomatik etki gücünü kullanması şart” dedi.

Senatörler “Türkiye’nin bölgede daha iddialı ve tehlikeli bir rol oynamaya karar verdiği açıkça görülüyor. Azerbaycan’a verdiği koşulsuz destek Türkiye’nin sınırları ötesinde gösterdiği saldırganlığın rahatsız edici bir başka örneğidir” ifadelerini kullandı.

Senatörler, Başkan Trump’a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “çatışmadan çekilmesi yönünde ikna etmesi” çağrısı yaptı.

“Türkiye uluslararası arenada yapıcı bir oyuncu olmak istemiyor”

Senatörlerin yazdığı mektupta, “Libya’dan Suriye’ye ve Doğu Akdeniz’de Türkiye niyetlerini açıkça ortaya koymuştur. Türkiye uluslararası arenada yapıcı bir oyuncu olmak istememektedir. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakın kişisel ilişkisini pek çok kez gündeme getirmiştir. Başkan’ın Erdoğan’a duyduğu güvenin yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünmekle birlikte, bu çatışma ABD’nin çıkarına olacak şekilde Türkiye ile bir sonuca ulaşılması için bir fırsat sağlamaktadır” denildi.

“Çatışma ABD’nin liderlik göstermesini gerektiriyor”

ABD yönetiminin Minsk Grubu üyeleriyle toplantıya ev sahipliği yaparak grubun çözüm çabalarını yeniden canlandırması; Azerbaycan’a sağlanan güvenlik yardımının derhal askıya alınması; Başkan Trump’ın Türkiye’yi çatışmaya dahil olmaması konusunda ikna etmesi istendi.

Senatörler, Başkanlık seçimleri dahil olmak üzere dikkat verilmesi gereken pek çok konu başlığı olsa da, bölgedeki bu çatışmanın ABD’nin liderlik göstermesini gerektirdiğini belirtti.

Dün de her iki partiden 49 Kongre üyesi, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara ilişkin endişelerini mektupla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya iletmişti. Kongre üyeleri mektupta, “Türkiye’nin dahil olmasıyla daha geniş bir bölgesel çatışma riskinin arttığını” belirtmişti.

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