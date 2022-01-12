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Demokrat Senatörlerden Rusya’ya Yaptırım Tasarısı

12.01.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu’nun Demokrat üyeleri, Moskova’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan eylemlere girişmesi halinde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve kilit bankacılık kurumları dahil Rus hükümeti ve ordusunun üst düzey yetkililerine kapsamlı yaptırımlar getirecek bir tasarı açıklamaya hazırlanıyor

ABD Senatosu’nun Demokrat üyeleri, Moskova’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan eylemlere girişmesi halinde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve kilit bankacılık kurumları dahil Rus hükümeti ve ordusunun üst düzey yetkililerine kapsamlı yaptırımlar getirecek bir tasarı açıklamaya hazırlanıyor. Tasarı hazırlığına ilişkin açıklama Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez tarafından yapıldı.

Teklif edilen tasarı, Ukrayna’nın güvenliğini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler içeriyor ve ABD’yi Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akımı 2 boru hattının operasyonel hale gelmemesi için “eldeki tüm uygun tedbirleri değerlendirmeye” çağırıyor.

Tasarıda boru hattı, “Rusya Federasyonu’nun zarar verici nüfuzunun bir aracı” olarak tanımlanıyor.

“Tasarı Senato’nun sessiz kalmayacağını ortaya koyuyor”

Tasarıyı bugün açıklayacak olan Menendez, “Bu yasal düzenleme, Kremlin Ukrayna’yı yeniden işgal etme tehdidinde bulunurken ABD Senatosu’nun buna sessiz kalmayacağını net biçimde ortaya koyuyor” dedi.

Rusya Ukrayna sınırına 100 bin civarında asker yığmış durumda ve Washington Moskova’yı Ukrayna’yı yeniden işgal etmekten caydırmaya çalışıyor.

İlk olarak Washington Post tarafından duyurulan tasarı, bankaların diğer mali kurumlarla kilit bilgilerin alışverişinde kullandığı SWIFT gibi güvenli mesajlaşma sistemleri sağlayan Rusya’daki şirketleri de hedef alacak.

Menendez’in bir sözcüsü, Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer dahil iki düzineye yakın Demokrat senatörün tasarıyı onayladığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bir sözcüsü de Washington Post’a yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın, Rusya’nın işgal planlarını hayata geçirmesi halinde “Rus ekonomisine ağır bedeller getirecek” Menendez’in tasarısını desteklediğini söyledi.

Sözcü, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından hazırlanan diğer bir tasarının ise “Rusya’nın yeni saldırganlıklarına karşı koymayacağını ya da Ukrayna’yı korumayacağını” belirtti.

Cruz geçen ay Demokrat senatörlerin lideri Schumer’le anlaşmaya varmış ve Başkan Joe Biden’ın büyükelçi adayları üzerindeki vetosunu kaldırmıştı. Cruz’un tasarısı bu hafta oylanacak ancak geçmesi için 100 üyeli senatoda en az 60 oy toplaması gerekiyor.

Menendez’in tasarısı, yapımı tamamlanan ancak Almanya’dan gerekli onayları bekleyen 11 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 boru hattına yaptırımları destekleyen Demokratlar için bir alternatif sunuyor ve Cruz’un tasarısının geçmesini de daha zor hale getiriyor.

Çok sayıda Demokrat, Ukrayna’yı baypas ederek ülkeyi transit ücretlerinden mahrum bırakacak boru hattına yaptırımları destekliyor.

Cruz’un tasarısı, Rusya’nın Ukrayna’yı yeniden işgal edip etmediğine bakmaksızın, geçirildikten sonraki 15 gün içerisinde boru hattına yaptırımlar getiriyor ve Kongre’ye ABD Başkanı’nın muafiyet getirmesi halinde yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma yetkisi tanıyor.

Rusya’da devlete ait doğal gaz şirketi Gazprom tarafından desteklenen boru hattının, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan ve kömür ve nükleer santralleri kapatan Almanya’nın yanısıra diğer bazı büyük ülkelere de yakıt sağlaması öngörülüyor.

Bazı Demokrat senatörler, Pazartesi günü Biden yönetimi yetkilileriyle görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, Cruz’un Kuzey Akım 2’ye yaptırım tasarısının Almanya’yla ilişkilere zarar verebileceğini düşündüklerini söylemişti.

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