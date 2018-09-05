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Demokrat Siyah Adaydan Tarihi Başarı

05.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

Ayanna Pressley, Massachusetts’teki 7. bölge kongre seçimlerinde Demokrat Parti ön seçimini kazandı. Bu, Pressley’e Temsilciler Meclisi’nde eyaleti temsil etmenin yolunu açtı

Demokrat Siyah Adaydan Tarihi Başarı

Ayanna Pressley, Massachusetts’teki 7. bölge kongre seçimlerinde Demokrat Parti ön seçimini kazandı. Bu, Pressley’e Temsilciler Meclisi’nde eyaleti temsil etmenin yolunu açtı. Pressley, bunu yapan ilk Afrika kökenli Amerikalı olacak.

44 yaşındaki Boston kent konseyi üyesi, Temsiciler Meclisi’nin tecrübeli ismi Michael Capuono’yu yenmeyi başardı.

Pressley’nin, Kasım’daki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi bir rakibi olmayacak.

Pressley’nin başarısı Demokrat Parti’yi temsil eden ilerici, genç ve azınlık adayların son dönemde artan zaferlerinden biri.

2018 ayrıca Demokrat adaylar arasında kadınların sayısının rekor düzeyde arttığı bir yıl oldu.

Zafer konuşmasında Pressley, “Değişim geliyor ve gelecek hepimize ait” dedi.

Pressley ayrıca, Başkan Donald Trump’ı “ırkçı, kadın düşmanı, iflas etmiş biri” olarak niteledi ve bölgesindeki gelir eşitsizliğine dikkat çekti.

Capuano da mağlubiyeti kabul etti ve bölgenin açıkça değişim isteğini ortaya koyduğunu kaydetti. Capuano, “öyle olsun hayat devam ediyor” dedi.

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