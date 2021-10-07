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Demokrat ve Cumhuriyetçiler Borç Limitinde Anlaştı

07.10.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senato liderleri Maliye Bakanlığı’nın borçlanma yetkisinin süre sınırını Aralık ayının başına çekme konusunda anlaştı. Böylece hükümetin bu ayın sonunda temerrüde düşmesi riski şimdilik ortadan kalkmış oldu

Senato liderleri Maliye Bakanlığı’nın borçlanma yetkisinin süre sınırını Aralık ayının başına çekme konusunda anlaştı. Böylece hükümetin bu ayın sonunda temerrüde düşmesi riski şimdilik ortadan kalkmış oldu.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, ‘‘Borç tavanını Aralık ayının başına kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardık. Umarım bugün bu işi hallederiz’’ diyerek tasarı için Senato’da yapılacak oylamaya işaret etti.

Reuters haber ajansına konuşan bir Senato danışmanı, anlaşmanın 28,4 trilyon dolar olan mevcut borç tavanının 480 milyar daha arttırılmasını içerdiğini bildirdi. Senato ve Temsilciler Meclisi’nde onaylanması durumunda ABD borç limiti 28,9 trilyona çıkacak.

Demokratlar borç limitini 2022’nin sonuna kadar arttıracak bir tasarıyı Senato’dan geçirmeyi planlıyordu, ancak Cumhuriyetçiler bu girişimi engellemişti.

Yeni anlaşmanın geçmesi durumunda Kongre’nin borç limitini uzun vadeli arttırmak ya da bir kez daha geçici bir önlem bulmak arasında karar vermesi gerekecek.

Borç limitinin Aralık sonuna kadar arttırılmasıyla Kongre’nin hükümete kaynak sağlanması için de Aralık ayına kadar zamanı olacak. Öte yandan Başkan Joe Biden, iki büyük harcama paketini de gelecek haftalarda Kongre’den geçirmek istiyor. Bunlardan biri milyarlarca dolarlık bir sosyal politikalar paketi, diğeri ise her iki partinin de desteklediği 1 trilyon dolarlık altyapı paketi.

Kongre’nin borç limitini arttırma konusunda eyleme geçmemesi Maliye Bakanlığı’na göre tüm hükümet harcamalarının 18 Ekim’e kadar ödenmesinin yolunun bulunmasını zorlaştıracaktı.

McConnel’ın önerisiyle orta yol bulundu

Çarşamba günü Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın partisi tarafından engellenmeyecek geçici bir borç limiti artışı önermesi krizin aşılmasında etkili oldu.

Bu öneri, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler arasında Çarşamba gece saatlerine kadar perde arkasından uzun müzakerelerin yürütülmesine neden oldu.

Demokratlar “uzlaşma” yöntemine sıcak bakmadı

Demokratlar, daha yüksek borçlanma üst sınırını iki ay uzatmayı kabul ederken, McConnell tarafından yapılan borç tavanının daha uzun süreli uzatılması için ‘‘uzlaşma’’ adı verilen karmaşık bir sürecin kullanılması talebine ise ilgi göstermediler.

Birçok Demokrat bunun çok karmaşık ve riskli olacağı görüşünde.

Demokrat Senatör Debbie Stabenow, “Eğer bu noktada borç tavanını Aralık ayına çekebilirse , bu sadece bize zaman tanıyacak ve Başkan’ın takviminin ilerletilmesini sağlayacak’’ dedi.

Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın bir tasarının geçmesi için 100 koltuklu Senato’da 60 senatörün oyuna ihtiyaç duyulmasını içeren ‘‘kürsü işgali’’ denilen yöntemi kaldırmasından endişe ettiklerini, bu nedenle de borç tavanı konusunda uzlaşma yoluna gittiklerini belirtiyor.

Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında 50-50 bölünmüş durumdaki Senato’da Cumhuriyetçiler ‘‘kürsü işgali’’ yöntemiyle Demokratlar’ın borç limiti ve diğer girişimlerini engellemeye çalışıyor. Ancak Biden Salı gecesi yaptığı açıklamada ekonomiyi korumak için Demokratlar’ın ‘‘kürsü işgali’’ yöntemini bir seferlik kaldırmayı değerlendirebileceklerini söylemişti.

Cumhuriyetçiler’in temerrüde düşülmesi konusunda kaygılı olup olmadıkları sorulduğunda Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, ‘‘Cumhuriyetçiler’in esas kaygı duyduğu kürsü işgalini kaybetmek’’ diye konuştu.

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