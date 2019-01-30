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Demokratik Birlik Partisi desteğini çekseydi, May hükümeti 1 oyla düşürülecekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 03:58 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda büyük bir çoğunlukla reddedilmesi üzerine dün akşam yapılan güven oylamasını Demokratik Birlik Partisi’nin desteğiyle 306’ya karşı 325 oyla kazandı.Güven oylamasında Muhafazakar Parti 314 milletvekili ile Başbakanı May’i destekledi ancak partinin içinde May’in AB ile yaptığı Brexit anlaşması konusunda bölünmeler bulunduğu kaydedildi.Theresa May’in hükümetini destekleyen Demokratik Birlik Partisi (DUP) oylamada desteğini çekmiş olsaydı Theresa May bir oyla güven oylamasını kaybedecekti.Güven oylamasında İşçi Partisi’nin 251 milletvekili, İskoçya Milli Partisi’nin (SNP) 11 milletvekili, Yeşiller’den 1 ve bağımsız 4 milletvekili hükümete güvensizlik oyu verdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda büyük bir çoğunlukla reddedilmesi üzerine dün akşam yapılan güven oylamasını Demokratik Birlik Partisi’nin desteğiyle 306’ya karşı 325 oyla kazandı.
Güven oylamasında Muhafazakar Parti 314 milletvekili ile Başbakanı May’i destekledi ancak partinin içinde May’in AB ile yaptığı Brexit anlaşması konusunda bölünmeler bulunduğu kaydedildi.
Theresa May’in hükümetini destekleyen Demokratik Birlik Partisi (DUP) oylamada desteğini çekmiş olsaydı Theresa May bir oyla güven oylamasını kaybedecekti.
Güven oylamasında İşçi Partisi’nin 251 milletvekili, İskoçya Milli Partisi’nin (SNP) 11 milletvekili, Yeşiller’den 1 ve bağımsız 4 milletvekili hükümete güvensizlik oyu verdi. Güvensizlik oyu verenlerin sayısı böylece 306 oldu.
Muhafazakar Parti’nin 314 milletvekilinin tamamı, Demokratik Birlik Partisi’nin 10 milletvekili ve 1 bağımsız milletvekilinin oylarıyla hükümet 19 fark ve 325 oyla güven oyu almış oldu. Demokratik Birlik Partisi hükümete olan desteğini çekmiş olsaydı, hükümete güvensizlik oyu verenlerin sayısı 316 olurken, güven oyu verenlerin sayısı 315 oya düşecek ve böylece hükümet bir güven oylamasını kaybedecekti.

Theresa May milletvekilleri ile görüşmelere başladı
İngiltere Başbakanı Theresa May, hükümetin güvenoyu alması üzerine Brexit çıkmazına bir çözüm bulmak için meclisteki bütün taraflar ve milletvekilleri ile görüşme başlattı.
Güven oylamasından sonra Downing Street’in önünde konuşan May, dün gece, Liberal Demokratlar, İskoçya Ulusal Partisi (SNP), Galler’in bağımsızlığını savunan Plaid Cymru Partisi milletvekilleri ile görüşme yaptığını, bugün de meclisteki diğer milletvekilleri ile görüşeceğini söyledi.
May, vekillerle görüşme konusunda, "Bu kolay bir görev olmayacak. Milletvekilleri bir fikir birliğine varabilmek için bunun milli menfaatleri ön plana çıkaran bir görev olduğunu biliyor" dedi.
May, İşçi Partisi Lideri Ceremy Corbyn’in görüşmelerde yer almak istememesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylerken, Corbyn’in May ile görüşmek için AB’den anlaşmasız ayrılma tehlikesinin gözden çıkarılması şartını ileri sürdüğü kaydedildi.
Başbakan Theresa May, 21 Ocak’ta Brexit anlaşması konusunda Meclise yeni bir plan sunacak. May’in resmi sözcüsü, Başbakan’ın kendi partisi içinde Avrupa Birliği konusunda şüphesi bulunan milletvekilleri ile de görüşeceğini söyledi. Sözcü, Avrupa Birliği ile gümrük birliği dahil bütün konuların masada olacağını belirtti. Ancak Theresa May’in Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, BBC’de katıldığı bir programda gümrük birliğinin bağımsız olmayan bir ticaret siyaseti anlamına geldiğini ve Brexit’in sağlayacağı faydalara engel olacağını söyledi.

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