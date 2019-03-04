HABER

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgını: 496 ölü

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgını yüzünden en az 496 kişi hayatını kaybetti.Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınının patlak verdiği geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bugüne Ebola salgınında en az 496 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgını yüzünden en az 496 kişi hayatını kaybetti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınının patlak verdiği geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bugüne Ebola salgınında en az 496 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında belirtilen dönemde ülke genelinde 894 vakadan 829’una Ebola teşhisi konduğu kaydedildi. Tedavi altına alınan 302 kişi hastaneden taburcu edilirken, 31’inin tedavisi sürüyor.
Öte yandan, kanamalı ateş şikayeti olan 65 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, bu kişilerin ölüm nedeni doğrulanmadı. Yaşanan Ebola salgınında 8 Ağustos 2018’de başlatılan kampanya kapsamında 85 bin 226 kişiye Ebola aşısı verilirken, 302 kişinin tamamen iyileştiği öğrenildi.
İlk olarak 1976’da Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen Ebola, vahşi hayvanlardan insanlara kolaylıkla bulaşıyor. 2014 yılında Batı Afrika ülkeleri Liberya, Gine ve Sierra Leone’de 28 bin 600 kişiye bulaşıp 11 bin 300’dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

PARTNER Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri
Sağlık Bakanlığı'ndan Bitlis'e 16 ambulansSağlık Bakanlığı'ndan Bitlis'e 16 ambulans
Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi 4’üncü kez uluslararası kalite belgesi aldıYeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi 4’üncü kez uluslararası kalite belgesi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.