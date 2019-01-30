HABER

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde seçim sonuçları ortalığı karıştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:41 | Son Güncelleme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçici sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ülkede şiddet olayları meydana geldi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçici sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ülkede şiddet olayları meydana geldi. Başkent Kinşasa’da protestolar gerçekleştirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçici sonuçları ilan edildi. Demokrasi ve Sosyal Gelişme Birliği Partisi’nden Felix Tshisekedi, 30 Aralık 2018’de yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazananın kendisi olduğunu iddia etmesinin ardından başkent Kinşasa sokakların şiddet olayları meydana geldi.

En fazla oyu alan ikinci aday Martin Fayulu ise Tshisekedi’nin açıklamasını seçim darbesi olarak yorumladı. Öte yandan Kongo Piskoposlar Birliği (CENO) de Seçim Komisyonunun Felix Tshisekedi’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili açıklamasını şüpheli bulduğu ifade etti. CENO tarafından yapılan açıklamada yoklama ve sayma istasyonlarında bulunan gözlemcilerin aktardığı rakamlarla açıklanan verilerin uymadığı duyuruldu.

Seçimleri yakından takip eden Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, ülkede bulunan Belçika vatandaşlarından Kongo DR’yi terk etmelerini istedi. Reynders, yaptığı açıklamada, “Kongo çok kötü bir yola sürükleniyor. Gelişmeleri takip etmekteyiz” dedi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Peynir yüklü minibüs beton duvara çarptı : 2 ölüPeynir yüklü minibüs beton duvara çarptı : 2 ölü
Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda yakalanan zanlılardan 3’ü tutuklandıCumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunda yakalanan zanlılardan 3’ü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.