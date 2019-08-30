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Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hükümet tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, 1 yıldan uzun bir süredir devam eden ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 6’ya, ebolaya yakalananların sayısı ise 3 bin 4’e ulaştı.Etkili aşı ve tedavinin gelişmesine rağmen, sağlık çalışanları hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için Kongo’nun uzak ve çatışmalı bölgelerinde mücadele ediyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hükümet tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, 1 yıldan uzun bir süredir devam eden ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 6’ya, ebolaya yakalananların sayısı ise 3 bin 4’e ulaştı.
Etkili aşı ve tedavinin gelişmesine rağmen, sağlık çalışanları hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için Kongo’nun uzak ve çatışmalı bölgelerinde mücadele ediyor. Kızıl Haç Uluslararası Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Demokratik Kongo’da ikinci ölümcül salgın haline gelen ebolada tedavinin işe yaraması için insanların kendilerine ve onları yöneten sağlık personeline güvenmeleri gerektiği ve bunun zaman, kaynak ve çok fazla çalışma gerektireceği belirtildi.
Ebola virüsü, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve Demokratik Kongo’nun Yambuku şehirlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. Demokratik Kongo’da meydana gelen salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verildi.
Ebola virüsü, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmış, 2014-2017 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone’de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı

Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı
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