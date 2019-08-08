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Demokratik Kongo’da silahlı saldırı: 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Mbau şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğu bölgesinde bulunan Mbau şehrinde dün yerel saatle 20.30 sıralarında silahlı ve baltalı kişilerce saldırı düzenlendi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Mbau şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğu bölgesinde bulunan Mbau şehrinde dün yerel saatle 20.30 sıralarında silahlı ve baltalı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybederken, saldırıdan kaçan 2 kadın ve 3 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.
Askeri kaynaklardan yapılan açıklamalarda ise, Mbau şehrine yapılan saldırı ile eşzamanlı olarak ülkenin daha doğusunda bulunan Mayele köyüne de saldırı olduğu aktarıldı.
Sık sık saldırı ve baskınların olduğu bölgede, halk şiddet olaylarını eylemlerle protesto ediyor. Ekim 2014 tarihinden bu yana yaşanan saldırılar sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırıların ise Müttefik Demokratik Güçleri tarafından gerçekleştirildiği biliniyor.

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