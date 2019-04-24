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Demokratik Kongo’da yaklaşan açlık krizi ebolayı tetikliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

Demokratik Kongo’da yaklaşan açlık krizi, eboladan etkilenen Kuzey Kivu bölgesini tehdit ediyor.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu vilayetinde çatışmalardan ve eboladan etkilenen bölgelerinde yaşayan yerlerinden edilmiş insanların yüzde 87’si günde 1 öğün yemek yiyebiliyor.

Demokratik Kongo’da yaklaşan açlık krizi, eboladan etkilenen Kuzey Kivu bölgesini tehdit ediyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu vilayetinde çatışmalardan ve eboladan etkilenen bölgelerinde yaşayan yerlerinden edilmiş insanların yüzde 87’si günde 1 öğün yemek yiyebiliyor. Ölümcül ebola virüsünden etkilenen aileler yiyeceğe erişimini kaybetti ve yetersiz beslenmenin eşiğinde. Norveç Mülteci Ajansı, insanlar aç kalırsa ebolanın yok edilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.
NRC DR Kongo Ülke Direktörü Maureen Philippon, "Ebola ile savaşmak milyonlarca Kongolunun yeterince yemek bulamadığını dünya unutturmamalıdır. Bu, çatışma ve güvensizlik, yerinden edilme, bir dizi kötü hasat ve bunun ekonomik faaliyetleri etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Mevcut ebola krizi bu koşulları daha da kötüleştiriyor" dedi.
Salgının istenmeyen sonuçlarının Kuzey Kivu’nun ekonomisinde olumsuz etkisi oldu. Ebolaya yakalanan ya da yakalandığından şüphelenilen insanlar işlerini bırakmak zorunda bırakıldı.

Açlık oranlarında büyük artışlar
Birleşmiş Milletler tarafından toplanan son verilere göre, Kuzey Kivu’nun kuzeyinde Ebola salgınından etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere birçok alanda açlık oranlarında büyük artışlar yaşanıyor. Yılın ilk üç ayında vilayette yerlerinden edilmiş aileler ve onları barındıran topluluklar arasında açlık oranı yüzde 31 ila 66 oranında bir artış yaşadı.
Philippon, "Uluslararası topluluğun bütün tabloya bakmak yerine bir krizden diğerine fedakarlık etmesinden derinden endişe duyuyoruz ve şimdi bu insanlar sonuç olarak daha fazla acı çekiyor" diye uyarıda bulunarak, "Bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağımızı yeniden düşünmeliyiz" dedi.

Çatışmalar yüzünden insanlar yerlerinden edildi
Kuzey Kivu’nun kuzey bölgelerinde devam eden topluluk ve etnik gruplararası çatışmalar bölgenin uzun yıllar güvensiz durumda kalmasına ve tarım yapan ailelerin çoğunluğunun tarlalarını terk etmelerine neden oldu. Bu da mahsulün bozulmasına ve pazarlarda düşüşe neden oldu. İnsani yardımın azlığı bu bölgedeki muhtaç insanlar üzerinde kötü bir etki oluşturdu. Bazı yardım kuruluşları bölgenin güvensizliği nedeniyle 2017 ve 2018 yılları arasında faaliyet alanlarını kapatmak zorunda kaldı.
Philippon, "İnsanların temel ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde insanların ebola için başarılı bir şekilde tedavi edilmeleri zorlaşır. Buna devam edersek çok sayıda ölüm vakasıyla düşündüğümüzden daha erken bir zamanda karşılaşırız" dedi.

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